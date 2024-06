Carlos Alcaraz y la continua mejora en el servicio: "Es que realmente sacaba mal"

"Es que realmente él sacaba muy mal, había bastantes cosas que mejorar y una era el saque", recuerda Antonio Martínez Cascales, director y fundador de la Ferrero Tennis Academy, la academia a la que llegó Carlos Alcaraz con 15 años, siendo apenas un niño. "Metía la rodilla izquierda, la flexionaba exageradamente, y la metía hacia dentro, hacia la rodilla derecha, un movimiento extrañísimo, nada fluido. Entonces el saque es lo que más se trabajó. El revés también, pero en menor medida", continúa Cascales. Alcaraz estuvo todavía un par de años combinando el trabajo con Kiko Navarro, su técnico desde niño en la academia de su padre en Murcia, y Juan Carlos Ferrero, que se quedó como único entrenador cuando tenía 17. Carlos acaba de cumplir 21 y va a disputar las semifinales de Roland Garros contra Jannik Sinner, el nuevo número uno del mundo desde el próximo lunes tras la lesión de Djokovic (se ha operado y se confirma que el serbio no irá a Wimbledon). Sigue siendo jovencísimo el jugador español y sigue mejorando su saque.

Una parada en lugar de dos

En París se le han visto las últimas actualizaciones en busca de la mejora constante. En realidad, lo probó un poco antes. Álex Corretja, exnúmero 2 del mundo y comentarista de Eurosport, explicó que Ferrero le había dicho que empezó en febrero, en el torneo de Buenos Aires. "Ahora no hago una parada [antes hacía dos, ahora sólo una] y el movimiento me permite ir un poco más arriba. Tanto de piernas como de brazos, todo es más dinámico. Es un cambio que me viene bien para impactar a la bola más arriba y así ganar dirección y potencia. Me permite mejorar todo un poquito", admitió el propio tenista en Eurosport.

"En verano trabajamos la consistencia y las direcciones, no tanto la velocidad, que ya la tiene buena"

Lo que más se ha visto en este Roland Garros es cómo ha aumentado el porcentaje de primeros servicios que mete dentro: 70 en la primera ronda, y 70, 78, 67 y 73, respectivamente, en los siguientes partidos. El promedio de las últimas 52 semanas era de 66,4. En la pretemporada, antes de esas últimos modificaciones, su equipo de trabajo ya insistió mucho en ese primer golpe, tan fundamental en el tenis para poder dominar. "Trabajamos la consistencia y direcciones, no tanto la velocidad. Él está por encima de 200 y llega hasta 225, es más que suficiente. Federer era un gran sacador y no sacaba nunca a 230, pero sus direcciones eran perfectas. Esta es un poco la idea, que cuando abras, el saque vaya abierto de verdad; que cuando quieras que bote, que bote de verdad... El lanzamiento de la bola, cuando lo tiene bueno, saca bien. Cuando pierdes un poco el feeling de saque es porque te estás lanzando la pelota distinta, entonces de lo que se trata es de recordar y de intentar un buen lanzamiento. Y cuando lo haces bien, las direcciones se mejoran principalmente con los efectos", prosigue Cascales la descripción del trabajo hecho en el invierno. Esta pretemporada han podido insistir más porque la pasada la lesión abdominal de Carlos fue un obstáculo importante, ya que es la zona del cuerpo que sufre en el servicio.

No es sólo Alcaraz...

"El lanzamiento de la bola también lo cambió. Se la tiraba muy alta", continúa recordando Cascales el servicio del Carlos niño. "Le faltaba estatura y conforme va creciendo de estatura le falta fuerza, hombros... Pero no es que sea un caso de Carlos, es un caso en general. El primer saque es el último golpe que se consolida. Juan Carlos [Ferrero] no tuvo un primer saque bueno, bueno... A ver, tenía muy buen segundo, pero hasta los 22 no tuvo un primero bueno. Tommy Robredo lo mismo. Rafa Nadal, David Ferrer... Supieron hacer buenos resultados con muy buen segundo saque, pero al final también terminaron sacando bien el primero", insiste quien fuera técnico de Ferrero.

Carlos tiene el récord de ser el número uno más joven de la historia, ganador ya de dos Grand Slams y con opciones de conseguir el tercero en París, pero debe seguir mejorando. En el deporte si no lo haces te pasan por el lado.