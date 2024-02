Carlos Alcaraz derrota a Vavassori y se divierte camino de las semifinales de Buenos Aires

Carlos Alcaraz derrotó a Andrea Vavassori (7-6 [7/1] y 6-1) y ya está en las semifinales del ATP 250 de Buenos Aires. El tenista español, durante un tramo importante del partido, se lo pasó en grande, y eso suele ser sinónimo de que los espectadores también disfrutaron.

El tie break que jugó Alcaraz en el primer set rozó la perfección, después de un parcial bastante igualado en el que el dominio fue de los servicios. Apenas una pelota de rotura para cada jugador durante los doce primeros juegos, de ahí ese desempate en el que el español empezó el recital. Comenzó con un punto largo en el que Carlos fue ganando terreno hasta que se metió en pista y jugó una derecha que no pudo controlar su rival. “Nooo”, gritó Vavassori, casi antes de que le llegara la bola, sabiendo que no la iba a poder controlar. Fue el 1-0. Después, saque y dejada y a continuación otra dejada. 3-0. Un error del italiano más una vez que le “caza” el murciano subiendo a la red después de servir, la enésima ocasión que se lo intentaba, y el desempate ya estaba en el bolsillo. No acabó en 7-0 por muy poco.

Globos, dejadas...

La resistencia de Vavassori, el 152 del mundo, habitual del circuito Challenger pero que tiene alguna victoria interesante en torneos ATP, como ante Kecmanovic en Roland Garros 2023 (su único triunfo en un Grand Slam) y ante Murray en el Mutua Madrid Open también del pasado año; la resistencia, decíamos, empezaba a resentirse y terminó definitivamente cuando desperdició un 0-30 en el juego inicial del segundo set. Alcaraz salió de esa situación con una calma sorprendente, salvó ese turno de servicio y voló a por el triunfo dejando golpes de todos los colores. Buenas derechas, cambios de dirección con el revés, sutileza en los globos para superar las subidas a la red de su oponente. Se empezó a divertir ante la impotencia de un rival que mostró todas sus armas en el primer parcial, pero no fueron suficientes para llevárselo. Había sido muy agresivo Vavassori y eso le llevó a una casi primera hora de juego disputado, pero después terminó medio mareado ante las virguerías que se inventaba el español.

Llega dos de dos el murciano en la tierra de Buenos Aires, donde defiende título en este ATP 250. Su próximo rival saldrá del partido que han disputado esta madrugada en España el gigante chileno Nicolás Jarry el argentino Etcheverry.