La contundente respuesta de Nadal a si Djokovic es el mejor tenista de la historia

Rafa Nadal concedió una entrevista al programa “El Objetivo”, de laSexta, en el que habló de varios temas extradeportivos, como por ejemplo su polémica reciente relación con Arabia Saudí o el feminismo, y también deportivos. Entró sin dudar en el debate de quién es el mejor tenista de la historia. Primero hablan de las raquetas que rompe Djokovic. “La frustración le dura el momento de romper la raqueta, después está otra vez preparado para competir al cien por cien, por eso es el que ha conseguido más de toda la historia de nuestro deporte”, contesta el jugador español. “¿Es el mejor de la historia?”, le pregunta la periodista Ana Pastor. Y Nadal no duda: “Los números dicen que sí, claro que sí. Para mí sí, de lo que yo he visto, es decir... (suspira) Es que...”. Y le insisten: “¿Incluyéndote a ti y a Federer?”. Y el zurdo asegura: “Sí, yo no tengo ningún problema, yo nunca he tenido ningún ego para decir cosas que no siento. Yo creo que... Es que al final, podemos decir, que si yo he estado lesionado tantos Grand Slams y él... Chico, él ha tenido un cuerpo mejor que el mío, esto también cuenta”.

Vamos a bucear un poco en los números de los que habla Nadal, comenzando por el final. Djokovic es el que más Grand Slams conquistados tiene en su palmarés: ha ganado 24 de los 72 que ha disputado, un 33,3 por ciento. Desde el primero que jugó en 2005, el Open de Australia, hasta el último, la misma cita de este 2024, sólo se ha perdido por lesión el US Open de 2017, que terminó con el triunfo de Rafa. Tampoco pudo jugar el Open de Australia 2022 (ganado también por el balear) por el esperpento que sufrió por el tema del covid: no estaba vacunado, pero le dejaron entrar al tener una excepción, para después echarlo del país; ni el US Open ese mismo curso por el mismo motivo, aunque de forma diferente: como no estaba vacunado directamente no pudo viajar a Estados Unidos. Wimbledon 2020 tampoco lo jugó, pero eso como todo el mundo, pues no se disputó por la pandemia.

Nadal tiene 22 Grand Slams en su palmarés, de 67 jugados, un 32,8 por ciento. El primer Grand Slam en el que participó fue Wimbledon 2003 y desde ahí (aunque ese año ya no pudo jugar Roland Garros por lesión, cuando iba a cumplir 17 años) se ha perdido por lesión el Open de Australia en 2006 y 2013, Roland Garros en 2004 y 2023, Wimbledon en 2004, 2009, 2016, 2020 (este por la pandemia), 2021 y 2023; y el US Open en 2012, 2014, 2020, 2021 y 2023.

Por su parte, Federer tiene 20 exitosos de 81 jugados (24,7 por ciento). Tampoco ha tenido muchos problemas de lesiones hasta el final de su carrera: en 2016 se perdió Roland Garros y el US Open, en 2017 y 2018 no fue a Roland Garros, en 2020 sólo jugó Australia y en 2021, únicamente Wimbledon.

Los récords de Djokovic

En cuanto a las cifras totales, aparte de los Grand Slams, Djokovic es el que más Masters 1.000 tiene: 40, por los 36 de Nadal y los 28 de Federer. El que más semanas ha estado como número uno del mundo: va por 410, pero va a seguir unas cuantas más, de momento, por las 310 de Federer y las 209 de Nadal (sexto en este ranking). Tiene también más Copas de Maestros que nadie: siete, por seis de Federer y ninguna de Nadal. Y le tiene ganado el cara a cara a los dos: 30-29 con Nadal y 27-23 contra Federer. El suizo es el que tiene más títulos totales de los tres: 103, por los 98 de Djokovic y 92 de Nadal (el récord aquí está en poder de Jimmy Connors, con 109). Nadal presume de su oro olímpico en individual (Federer tiene una plata y Djokovic un bronce) y de más Copas Davis: cinco, por una de Federer y una de Djokovic.