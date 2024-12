Los consejos de Nadal y Alcaraz a Martín Landaluce, la nueva perla del tenis español: "No se parecía a nada que hubiera visto"

Martín Landaluce tiene 18 años y está en Jeddah, en Arabia Saudí, donde se disputan las Next Gen ATP Finals, el Torneo de Maestros para menores de 21 años, que ya tiene decididas sus semifinales: los estadounidenses Michelsen contra Tien y el brasileño Fonseca contra el francés Van Assche.

Landaluce es el 151 del ranking en la actualidad. Ha conquistado este curso su primer Challenger, en Olbia, Italia, y ganó su primer partido ATP en el Masters 1.000 de Miami, a Jaume Munar. En 2022 fue campeón del US Open junior. Está como reserva en Jeddah, por si alguno de los jóvenes maestros fallaba. En 2021, Carlos Alcaraz se proclamó campeón de este torneo, en el que también participaban Rune, Musetti, Nakashima, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Baez y Hugo Gaston, tenistas que se mueven ya por el circuito profesional. Precisamente del murciano habló Landaluce en Arabia Saudí, en declaraciones recogidas por la web de la ATP.

“Tengo una muy buena relación con Carlos. Llevamos años en contacto y tenemos el mismo mánager [Albert Molina]. Cuando lo conocí, me sorprendió lo sencillo que era. Fue en el Masters 1000 de Madrid y todo el mundo quería hacerse fotos con él, pero él estaba muy relajado. Me llamó mucho la atención lo normal que era. Es un tipo increíble y creo que esa es parte de la razón por la que ha tenido tanto éxito. Nos enfrentamos por primera vez en Madrid en 2022, cuando yo estaba haciendo sparring”, rememoró Landaluce.

Si el mejor tenista español de la actualidad y estrella del momento le ha servido de inspiración, también lo ha sido el mejor tenista en la historia de nuestro país. “Crecí viendo a Rafa y hablábamos de él en casa, comentando sus partidos en la mesa”, reconoció el jugador madrileño, que siempre vio jugar al tenis a sus padres (su padre Alejandro fue su entrenador) y también a sus hermanos. “Cuando tenía ocho o nueve años, estaba pegado al televisor, viendo todos sus partidos. Luego, a los 14, pegué con él por primera vez. Fue increíble, pisar la cancha con alguien a quien había idolatrado durante años. Fue increíblemente inspirador”, continúa narrando Landaluce, que desde 2020 ha tenido todavía más relación con Rafa al entrar a formar parte de su academia.

“Normalmente no me pongo nervioso en esas situaciones. Pero pelotear con Rafa fue algo diferente. Su potencia, su consistencia, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Durante los primeros 10 minutos, no le importaba si fallaba, pero después de eso, no fallaba ni un solo tiro durante la siguiente hora. Cada pelota era golpeada con una profundidad perfecta, solo un metro o dos por encima de la red. Fue increíble”, describe. Desde ese momento, la leyenda ya retirada se ha convertido en una especie de mentor de la joven promesa. “Estoy muy agradecido por todo lo que Rafa ha hecho por mí. Me ha dado muchos consejos y he aprendido mucho de él. Ha sido increíble pasar tiempo con él”, concluye.