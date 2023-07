El dinero que ingresa Alcaraz por ganar Wimbledon, la cifra más alta en la historia del tenis

El premio por conquistar Wimbledon no es sólo deportivo. Por ese lado, por supuesto, da la gloria y es lo que buscaba y consiguió Carlos Alcaraz, al tratarse del torneo más importante y prestigioso del mundo, de un Grand Slam. Pero por otro también supone un aumento importante de la cuenta corriente.

Este año Wimbledon ha multiplicado el dinero dedicado a premios, que es de 44.700.000 libras esterlinas (unos 52.238.655 millones de euros). De ellas, el ganador, es decir, Alcaraz, se lleva se lleva 2.350.000 libras (2,74 millones de euros), que es la cantidad más alta en la historia del deporte de la raqueta. La campeona femenina, la checa Vondrousova, se llevó la misma cifra. Carlos une ese dinero a los 4.831.089 dólares (4,30 millones de euros) que había sumado ya en este fantástico 2023, en el que ha ganado en Buenos Aires, el Masters 1.000 de Indian Wells, el Conde de Godó, el Mutua Madrid Open, Queen's y Wimbledon. Son 47 victorias y sólo cuatro derrotas. En toda su carrera, sin contar lo de este último Grand Slam, el murciano lleva ganados en premios 16.660.732 dólares (14,81 millones de euros).

En lo que respecta al finalista, Novak Djokovic, y a la finalista, la tunecina Ons Jabeur, se llevan 1.175000 libras (1,37 millones de euros). Esto lo suma a los169.762.762 dólares (150,94 millones de euros) que ha ganado en premios en su carrera.

La pelea por el número uno

La final de Wimbledon además de decidir al campeón también decidía al número uno del mundo, puesto que mantendrá Alcaraz, con 9.675 puntos, por los 8.795 de Novak. La victoria del español supone en parte el cambio de una era, aunque está claro, y visto el nivel ofrecido, que el serbio, con 36 años, va a seguir dando mucha pelea. “Él va a estar en el circuito durante bastante tiempo. Yo no sé cuánto seguiré. Solo hemos jugado tres partidos por ahora, tres partidos muy competidos. Espero que juguemos en el Abierto de Estados Unidos, ¿por qué no? Sería bueno para el deporte, que el 1 y el 2 del mundo se enfrentaran en partidos de cinco horas, a cinco sets. No podría haber nada mejor para nuestro deporte", opinó Djokovic sobre su rivalidad con el murciano. “Lo he hecho por mí, no por el cambio generacional, ganar a Novak a su mejor nivel, en este escenario. Ganarle tras diez años imbatido en esta pista es increíble, nunca lo olvidaré. Es bueno para la nueva generación verme a mí ganarle, para que vean que se puede hacer. Es bueno para mí y para los jóvenes”, opinó Carlos.