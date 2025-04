El dinero que se lleva Alcaraz por ganar el Masters 1.000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz sigue ampliando su palmarés. A tres semanas de cumplir 22 años (lo hará el 5 de mayo, en pleno Mutua Madrid Open), ganó en Montecarlo el decimoctavo título de su carrero, sexto Masters 1.000. De esta categoría ya tiene Indian Wells (2), Miami (1) y Madrid (2). Con esa edad y la gran parte de su carrera todavía por hacer, no hay un jugador en activo que tenga mejor currículum que él, excepto, lógicamente, Novak Djokovic, que es el tenista más exitoso de la historia.

A los cuatro Grand Slams de Carlos se acerca sólo Jannik Sinner, con tres. El italiano, que cumple 24 años en agosto, tiene 19 torneos y en su curriculum también lucen dos Copas Davis. En la del español, la plata olímpica.

Los ganadores de Grand Slams en activo

Ni siquiera jugadores míticos como Stan Wawrinka superan a Alcaraz. El suizo está dando sus últimos raquetazos y es uno de los tenistas que mejor compitió con el “Big 3”, con la era de dominio de Djokovic, Nadal y Federer, ya que tiene un Roland Garros, un US Open (ganó en las dos finales al mejor Djokovic) y un Open de Australia (superó a Nadal en la final). Jugadores en activo que tengan un Grand Slam en el cuadro individual masculino en sus vitrinas son el croata Marin Cilic (US Open 2014), también cerca del final; y Daniil Medvedev (US Open 2021, impidiendo a Djokovic sumar los cuatro 'Grandes' el mismo años), que está atravesando un bache. Tsitsipas, Zverev o Ruud han llegado a finales, pero no han podido ganarlas.

El dinero que se lleva Alcaraz en Montecarlo

El éxito de Alcaraz, lógicamente, se nota también en su cartera. La victoria en Montecarlo le aporta unos 834.000 euros, mientras que el finalista Lorenzo Musetti amplía su cuenta en más de 455.000 euros. Los tenistas están en plena batalla por repartirse más parte de los beneficios, ya que aseguran que se llevan un porcentaje pequeño del negocio, cuando son los principales protagonistas. Piensan también en los que están más lejos en el ranking, para que cada vez más jugadores puedan vivir de su deporte.

Los 834.000 son sólo el premio por ganar en el Principado, y se suman a los 35 millones que el murciano ya ha conseguido por sus resultados, sin contar los patrocinadores o los extras por acudir a algunas citas, que multiplican las cifras. Alcaraz es uno de los tenistas más queridos del circuito prácticamente desde que irrumpió, por su forma de jugar. El espectáculo está casi asegurado.