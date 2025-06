Las "disculpas" de Bautista con Alcaraz antes de medirse en la semifinal de Queen's

Roberto Bautista (Benlloch, 1988) salió ovacionado de la central de Queen's después de su victoria en cuartos ante el noruego Holger Rune. Por primera vez en su carrera está en las semifinales del torneo londinense donde le espera Carlos Alcaraz. Un año después de recuperarse de una rotura de peroné y de salir del "top 100", el castellonense ha exhibido una gran versión y se ha ganado el derecho de pelear por un puesto en la final contra Carlitos. Mientras cae la noche en la capital londinense, Bautista, al que se atacó injustamente por unas palabras sobre el documental de Alcaraz y su estilo de vida, atiende a Efe minutos después de haber vencido a Rune.

Semifinalista de Queen's con 37 años, mérito increíble, ¿no?

La verdad es que sí. Esto es fruto de hacer un buen trabajo y haberme cuidado durante muchos años, si no el cuerpo no estaría como está ahora.

Hace un año estaba fuera del top 100, no sé si en ese momento era posible imaginarse esto. Volver entre los 50 mejores, ganar un título por el camino (Amberes 2024), ahora semifinalista de Queen's...

Tuve mala suerte y me rompí el peroné. Estuve cinco meses parado y me salí una semana del "top 100". El año pasado por estas fechas estaba el 120, pero a la semana ya estaba de vuelta. Estoy contento del rendimiento que estoy teniendo durante este año. Creo que había hecho más méritos para conseguir mejores resultados y no los había obtenido. Por suerte, el trabajo siempre paga y esta semana me ha pagado.

¿Qué hay que hacer para ganar a Alcaraz?

Jugar como hoy. Jugar agresivo, meter mucha presión al resto, sacar bien. Carlos es un fenómeno y lo primero que quiero hacer es disfrutar el partido de mañana y ojalá pueda ponerlo en apuros.

¿Cree que se malinterpretaron sus palabras cuando dijo que no se puede ganar un "Grand Slam" saliendo hasta las siete de la mañana?

Totalmente, ¿no? Si hay alguien que quiere que gane Carlos soy yo. Él y su equipo lo saben, tengo una relación excepcional con él y por suerte ellos confiaron en mí. Supieron leer de forma positiva la declaración que tuve. Desgraciadamente la prensa de hoy en día saca de contexto declaraciones que pueden herir a una persona y de hecho a mí me hirieron.

¿Cuántos sacrificios hizo usted para estar hoy aquí? ¿Cómo manejó ese equilibrio entre ser un chico de 20/22 años y ser un deportista profesional?

Mi sueño era ser tenista. Yo no tuve la suerte de estar tan arriba con 20 años y para ganarme todo lo que me he ganado he tenido que esforzarme mucho y dedicarme las 24 horas del día a este deporte.