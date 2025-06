La norma del tenis que cambiaría Alcaraz

Carlos Alcarz se dio una paliza de tres horas y 24 minutos contra Jaume Munar, que tuvo el partido en sus manos, con un break de ventaja en el tercer set, pero acabó sucumbiendo por 6-4, 6-7 (7/9) y 7-5.

El tenista murciano terminó contento con el triunfo, aunque le enfadó que le pitaran warning por tardar más de lo debido en sacar después de un punto largo. "Tienen que tener también un poquito de mano izquierda con eso. Llevamos tres horas de partido, acabamos un punto largo en la red, deberían de tener un poco de mano y darnos algo más de tiempo. Hay muchas situaciones en las que todo va lento y el tiempo corre, y nosotros no nos podemos preparar cara al siguiente punto. Cuando no te puedes preparar de la manera correcta al siguiente punto, no lo puedes jugar de la manera correcta, entonces creo que para el espectáculo no es lo mejor”, argumentó el número dos del mundo.

El lado positivo de un partido tan largo

"No es lo bonito y para nosotros tampoco. Yo personalmente intento ir lo más rápido posible. No recuerdo la última vez que me pusieron 'warning' por tiempo y en la primera ronda no tuve ningún tipo de problema. Hoy he tenido varios problemas con ello. No lo entiendo. También creo que es un problema de la juez de silla, que quizás ha querido tener el protagonismo hoy, pero bueno es una regla que debería de cambiar", añadió el campeón en Queen's en 2023, que vio el lado positivo a un partido tan largo. "Hay poco tiempo para adaptarte a esta superficie, para entrenar, para hacerte a cómo moverte, cuanto más tiempo pases en pista mucho mejor. Tres horas y media tampoco era necesario, pero obviamente este partido me ayuda mucho de cara a lo que viene. Me ha dado un 'feedback' muy positivo de cara a lo que tengo que mejorar, a lo que tengo que hacer. He jugado un tenis mucho mejor que en la primera ronda. Me he sentido mucho mejor en cuanto a movilidad".

Lo que viene son los cuartos de final hoy contra el francés Rinderknech