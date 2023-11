Djokovic derrota a Sinner y se apodera de otro récord: siete veces Maestro

La historia de la final de las ATP Finals 2023 parecía escrita desde el pasado jueves: quedaba solo un Sinner-Rune del Grupo Verde, el italiano estaba ya clasificado pasara lo que pasara y si perdía quedaba fuera el gran favorito, el número uno, Novak Djokovic. Lo dio todo el pelirrojo ante un público que le apoya a muerte, pues el Torneo de Maestros es en Turín. Ganó el partido y acabó con las especulaciones de que se podía dejar ir para quitarse al gran rival. Actuó con deportividad, entregó una vida extra al tenista serbio y este la ha aprovechado como suele sin tener piedad del hombre que le dio la respiración asistida. En la final se encontraron Sinner y Djokovic y el ganador de 24 Grand Slams sacó su versión invencible y se coronó (6-3 y 6-3) de nuevo para apoderarse de otro récord en solitario: ya es el único tenista que ha ganado siete veces las exclusivas ATP Finals, la cita que reúne a final de curso a los ocho mejores. Estaba empatado a seis títulos con Roger Federer, pero ya tiene uno más que el suizo.

Sinner llegaba al partido con Djokovic después de haberlo derrotado en la fase de grupos en un duelo igualadísimo en el que Novak ya dio un nivel altísimo. Lo aumentó incluso para la final, como suele hacer, pues es complicado ver que en un encuentro importante no da la talla o no tiene un buen día. Mostró una solidez extraordinaria con el servicio y a partir de ahí manejó el partido la situación como quiso. En el primer set, sólo perdió dos puntos con su saque, además con primero (14/16, mientras que con el segundo fueron 6/6). No encontraba la manera el italiano de restar y tampoco estaba tan fino como en toda la semana, en la que lo había ganado todo. Trataba el pelirrojo de transmitirse energía positiva, sacaba el puño cuando lograba algo bueno, que en realidad no eran demasiadas veces.

Djokovic no se relajó ni al llevarse ese primer parcial con un juego en blanco. El siguiente lo arrancó con un break... También en blanco. Era la versión caníbal del serbio que empezaba además a restar tanto lo posible como lo casi imposible. Tenía a su oponente casi siempre en movimiento, lejos de las zonas de ataque en las que Sinner puede hacer mucho daño. El italiano es también un tenista que no tira la toalla. Siguió buscando oportunidades. Le llegaron con 2-3, las dos primeras opciones de break, un 15-40 prometedor. Pero no consiguió poner la bola en juego. Fueron dos primeros, uno incontestable y otro en el que pudo hacer algo más. Salvó la situación Nole. Dio un puñetazo a la toalla Jannik, de pura frustración.

Empezó un nuevo duelo, algo más abierto, con un Novak por fin humano, cometiendo algunos errores con bolas fáciles. Tuvo varias veces en su mano el 5-2 y servicio, una segunda rotura, y las perdonó. Sacar adelante ese juego y colocarse 4-3 era oro para Sinner, que vio las dudas en su rival, pero no supo aprovecharlas. Tuvo un 0-30 de nuevo para equilibrar el set y no supo rematarlo. Le faltó frescura mental. Cerró un poco a trompicones el partido el Nole, que supo jugar a las duras y a las maduras. Es un experto en ello. El último punto fue cruel: una doble falta de Sinner.

Ahora, a por la Copa Davis

Novak Djokovic todavía no ha puesto punto final a la temporada. Quiere la guinda dando a Serbia la Copa Davis, cuya fase final empieza el martes en Málaga. El número uno sufrió un duro golpe en este 2023 al perder la final de Wimbledon con Alcaraz, pero a partir de ahí le reacción ha sido de lo que es: un jugador de leyenda. Campeón de Cincinnati, del US Open, del Masters 1.000 de París-Bercy y del Torneo de Maestros. Todo lo que ha jugado. Sólo ha perdido un partido y ha sido justo en esta última cita, cuando se lo podía permitir porque la primera ronda es una fase de grupos. En la temporada en global ha sumado tres Grand Slams para igualar primero y batir después los 22 de Rafa Nadal.