La dura crítica de Ferrero, su entrenador, a Carlos Alcaraz en público

Novak Djokovic ganó a Carlos Alcaraz en el Torneo de Maestros y eso ha tenido consecuencias para el tenista español. Ya no se siente tan poderoso como antes. "Tiene todavía 20 años. Mucha gente dijo cuando ya fue número uno que todavía tiene muchas cosas por hacer y en este tipo de situaciones se ve. A nivel tenístico, en este tipo de superficies, todavía nos falta un poco, y a nivel mental, el hecho de afrontar sabiendo que vas a tener un partido durísimo, hay que estar un poquito mejor preparado", ha asegurado en la SER, Juan Carlos Ferrero, su entrenador, más crítico de lo habitual contra Alcaraz. El tenista español ha acabado cansado la temporada, explicó su técnico: "Hay que trabajar todo, pero hay que acostumbrarse al hecho de que si juegas a un nivel tan alto, cada semana tienes la exigencia de ganar, de jugar contra los mejores y esa exigencia, a veces, te lleva al límite del cansancio mental".

Carlos Alcaraz no ha estado preparado para una temporada tan larga, no ha dado el nivel esperado y constante: "El calendario está como está y hay obligaciones por parte de la ATP de jugar los Masters 1000 y de la ITF para los Grand Slams. Hacer el calendario más corto de lo que hemos hecho este año es difícil. Se han jugado 18 torneos, que realmente son bastante pocos, pero ha jugado muchos partidos y eso es lo que le ha llevado a ese nivel de cansancio mental al final", decía Ferrero, que soltaba una crítica a su pupilo:"Es lo que dije el otro día en una entrevista, tiene que aprender que la temporada es larga, que es su trabajo y no puede tener tantos descansos como le gustaría. Que si quiere ser el mejor tiene que actuar como el mejor y ser profesional todo el año. Es lo que hay y hay que aceptarlo. El calendario es el que tenemos", le decía en público.

De todos modos, reconocía que la superficie no había ayudado: "Para eso tenemos una pista indoor donde entrenamos y lo va a conseguir. Ha acabado con muy mala sensación, como sintiéndose un poquito inferior, pero creo que está un poquito lejos de la realidad. Todos sabemos que Djokovic es el mejor de todos los tiempos y el que más en forma está en estos momentos y en indoor se hace más difícil ganarle".