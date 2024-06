Djokovic sobrevive en Roland Garros ante Musetti más allá de las 3:00 de la madrugada

Novak Djokovic tiene 37 años recién cumplidos y mil vidas sobre una pista de tenis. El partido de tercera ronda de Roland Garros contra Lorenzo Musetti parecía el final de su camino en esta edición en París, pero consiguió salir a flote y vencer por 7-5, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3 y 6-0. El italiano estaba flotando después de ganar el segundo set y parecía convencido de su victoria. El partido había dado la vuelta varias veces.

Por partes: comenzó igualado, pero en el momento decisivo del primer set, falló Musetti. Después logró un break Novak y apuntaba a poder tener un encuentro más cómodo y más rápido, pero su rival le remontó e incluso superó una bola de rotura en contra en el tie break, que terminó llevándose. ¿Cómo hizo todo eso? Jugando al tenis de forma maravillosa. Con su revés a una mano, golpe en extinción en el tenis actual, abría ángulos con el cruzado y mataba con el paralelo de forma más directa. Nole no encontraba la manera de superarlo. Tenía el transalpino respuesta para todo y tiros de todos los colores, incluidas las dejadas y las voleas, las derechas en carrera, ataques, defensas...

Se mantuvo encima de la ola durante un tercer set que dominó con claridad y al comienzo del cuarto. Djokovic parecía tocado físicamente. Deambulaba por la pista y no iba a algunas pelotas. Sólo faltaba que su oponente le diera la puntilla. Pero, ¿cuántas veces se ha visto así al serbio, y ha vuelto a la vida? Decenas. Son muchos los partidos que ha levantado casi de la nada. Esta fue otra demostración de lo difícil que es ganarle en escenarios así. No le remató Musetti, y empezó a crecer y a crecer hasta volver a ser un gigante. Hubo un tramo largo del encuentro en el que se veía puntazo tras puntazo por parte de los dos, sin fallo.

En el quinto set ya no hubo historia. Lo siguió intentando Lorenzo, pero ya algo irregular, con menos continuidad, mientras que Djokovic estaba en ese momento en el que no regala ni media. Apenas cometió un error en la red. Todo lo demás, bolas dentro, otra, otra y otra más; solidez por el lado del revés y soluciones con la derecha, que empezó a soltar una y otra vez. En el quinto juego de este último set, le pitaron al número uno un segundo warning por no sacar a tiempo. Eso hizo que tuviera que empezar con segundo servicio. Hasta Musetti pidió al árbitro que le perdonara, que de eso nada, que llevaban más de cuatro horas y que tenía que entenderlo. Pero no se movió de su decisión.

A las 3:07 de la madrugada

Un resto directo de derecha puso el punto final al encuentro... A las 3:07 de la madrugada, que era el otro aspecto del que faltaba por comentar. Es el partido que ha terminado más tarde en la historia del Grand Slam francés, aunque es verdad que hasta hace cuatro años los partidos acababan con la luz del sol. La jornada en Roland Garros volvió a ser una locura por la lluvia, con cambios de partidos y de horarios. El Djokovic - Musetti estaba previsto que empezara a las 20:15 horas, pero decidieron poner antes, sin que estuviera previsto, el Dimitrov - Berg, que no había podido acabar y que terminó durando casi cuatro horas hasta que ganó el búlgaro: 6-3, 7-6 (7/4), 4-6 y 6-4. Pero es que antes se vivió un drama de cuatro horas y cuarto para que Zverev superara a Griekspoor: 3-6, 6-4, 6-2, 4-6 y 7-6 (10/3) después de remontar un 4-1 en el quinto set, con dos breaks de desventaja.

Desde hoy, se prevé que pare la lluvia y que poco a poco el torneo vaya volviendo a la normalidad.