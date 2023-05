El duro camino de Alcaraz en Roland Garros: ¿cuándo podría enfrentarse con Djokovic?

El triunfo de Daniil Medvedev en el Masters 1.000 de Roma le situó como número dos del mundo y cambió en parte la previsión del sorteo para Roland Garros, la gran cita de la tierra batida que está a punto de comenzar (lo hará el domingo 28 de mayo). Carlos Alcaraz llega como número uno. Será la primera vez que afronte un Grand Slam en lo más alto, ya que al Open de Australia no pudo ir por lesión, y allí perdió la corona. Todo apuntaba a que sólo pudiera enfrentarse con Novak Djokovic en una hipotética final, pero al caer el serbio al puesto número tres esos planes se alteraron y había que esperar al sorteo... En el que no hubo suerte: Alcaraz y Djokovic, si se enfrentan, será en semifinales, aunque el camino para llegar hasta ahí es largo y hay que ir poco a poco.

Muchos obstáculos

Más en el caso de Alcaraz, que está solo ante su tercera participación en el cuadro final de París, pues acaba de cumplir 20 años. En la primera, en 2021, le dejó fuera el alemán Struff, que fue el rival que recientemente se lo puso tan difícil en la final del Mutua Madrid Open. El curso pasado se cruzó con el mejor Alexander Zverez en octavos y el alemán le derrotó en un partido en el que Carlos fue de menos a más, pero empezó perdiendo dos sets y ya no pudo recuperarse. En lo que respecta a Djokovic, ha ganado dos veces en París y es el único tenista que ha superado a Nadal dos veces allí. No ha hecho una buena temporada de tierra batida, pero no esconde que está centrado en los Grand Slams, donde su nivel suele subir.

Alcaraz comenzará su participación contra un jugador procedente de la previa. Después, le tocaría, siempre según la lógica del ranking o del estado de forma, contra el australiano O' Connell o el japonés Taro Daniel. No parece un mal comienzo, aunque lo sucedido en Roma, la derrota de Carlos ante Marozsan (el húngaro se ha quedado fuera de Roland Garros al caer en la fase previa) es una muestra más de que hay que pensar partido a partido. Shapovalov sería un rival de cuidado en tercera ronda. El canadiense tiene un talento indudable, pero juega con demasiado riesgo. Si te toca el día que las mete todas... En octavos, el camino de Alcaraz, siempre que logre avanzar, le cruzaría con Norrie o el italiano Musseti; en cuartos, con Tsitsipas, y la semifinal citada con Djokovic, antes de una final teóricamente contra Medvedev o Rune.

Para Novak. los grandes rivales podrían ser españoles (Hurkacz y Davidovich) o Hurkacz y Rublev, en los cuartos de final.