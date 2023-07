Federer y el día que le pidieron un autógrafo... Pensando que era Nadal

Roger Federer estuvo en Wimbledon como público, diez meses después de su retirada definitiva, y recibió una gran ovación de los aficionados, que no olvidan los momentos que diversión que les hizo pasar en sus 22 participaciones en el Grand Slam sobre hierba, de las que ganó ocho. El genial ex tenista suizo concedió una entrevista a la CNN en la que repasó varios asuntos de la actualidad y contó una anécdota que le sucedió relacionada con su amigo y ex rival Rafa Nadal, que le sucedió mientras compraba:

"Por favor, ¿puedo hacerme una foto con usted?", le pidieron. Y la conversación siguió así:

-¿Es usted quién creo que es?

-No sé quién cree que soy.

-¿Es usted Nadal?

-Cuánto lo siento, no soy él.

Y mientras se alejaba, al darse media vuelta escuchó como el fan decía: "¡Qué lastima que no es Nadal".

Buenos deseos para Nadal

Sobre la situación de Rafa, Roger deseó que “siga jugando un poco más” y sobre las posibilidades de que Djokovic iguale su récord de ocho triunfos seguidos, admitió que le gustaría que sucediera. “Sé que hoy en día está especialmente impulsado por los medios, así como por los jugadores”, dice Federer. Y el propio Djokovic admitió que sentía mucha presión en esta edición en el All England Club. “A mí también me motivó tratar de romper e igualar récords, pero creo que después cuando paras tienes una perspectiva totalmente diferente porque ya no estás en eso. Empiezas a relajarte y te sientes muy orgulloso de tus logros”, añadió. “Así que espero que lo haga, para ser honesto, porque creo que cualquier cosa más que haga se suma a la historia del tenis, va más allá de sólo hablar de tenis. Se mete en los deportes en general, como cuando se fue a los 23 Grand Slam al vencer en París. Es algo increíble y es bueno para nuestro deporte. Así que creo que es el gran favorito y no me sorprendería si vuelve a ganar Wimbledon”, concluyó el helvético.

Las herramientas de Alcaraz

Roger Federer también tuvo bonitas palabras para Carlos Alcaraz, del que quiere ver cómo se desenvuelve en los primeros partidos en Wimbledon. “La hierba es como una alfombra, está blanda, resbaladiza, hay que dar pasos extras, se empieza a perder confianza en los movimientos. Y antes de que te des cuenta, no estás jugando tan bien y las cosas se complican. Pero creo que tiene todas las herramientas y diferentes formas de ganar partidos. Y eso es lo que hace a los campeones”, explicó el ganador de 20 Grand Slams sobre el actual número uno, del que opina que puede ganar varios Grand Slams.