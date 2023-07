El "niño" que hay en Alcaraz y su deseo para este Wimbledon con Federer involucrado

Mientras Carlos Alcaraz era aplaudido en la pista 1 de Wimbledon en su debut con victoria ante el francés Jeremy Chardy (6-0, 6-2 y 7-5), en la pista central había una ovación todavía mayor: Roger Federer, el rey de Wimbledon, estaba en el reino que conquistó ocho veces, pero no vestido de corto, sino en traje, para ser homenajeado. En realidad, cuando jugaba también parecía que llevaba frac, pues no ha habido tenista más elegante que él, sin que jugar bonito estuviera peleado con ganar. Eso piensa también Carlos Alcaraz y por eso los aficionados le adoran como al suizo. E incluso le comparan con él. "Me gusta que piensen de esa manera sobre mí, pero me queda mucho. En hierba nadie se va a poder parecer a Roger, por su elegancia. He visto muchísimo vídeos sobre él y me encantaría e intentaré parecerme un poquito", explicó el español después de su triunfo, en una conferencia de prensa en la que sacó parte del niño que todavía es. "Una vez he terminado el partido y estaba en el vestuario, he visto que estaba por aquí y me he sentido celoso de que estuviera en la central", bromeó.

Carlos siempre ha dicho que la espinita que le queda es no haberse podido enfrentar nunca contra el suizo. Sí entrenaron juntos una vez, precisamente en Wimbledon en 2019, con anécdota incluida ya que el helvético quiso repetir y llamó diciendo por equivocación que quería volver a jugar con Juan Carlos, no con Carlos, y allí que se presentó Ferrero, el entrenador del murciano, para pasar unas bolas con el que fuera su rival, con el tenista con el que peleó en su tiempo por el número uno del mundo. "Y no falló una bola, podría seguir en el circuito", admitió Federer sobre "Juanki".

"Ojalá Federer pueda venir a ver uno de mis partidos"

Alcaraz reconoce que tiene colgada en su habitación la foto de aquella sesión preparatoria con Federer. "Me alegra que siga por aquí, involucrado en el tenis. Seguro que cuando acabe tendrá muchísimas cosas que hacer y no sé si podré verle. Poder hablar con él para mí sería increíble. Me encantaría. Ojalá estuviera por aquí más días y pudiera ver alguno de mis partidos", añadió el "niño" Carlos. Recientemente, el murciano ha reconocido en una entrevista en Movistar que todavía no se cree que deportistas y personajes (como Messi, el jugador de la NBA Jimmy Butler...) se acerquen a él y le digan que lo admiran. "Me considero un niño, un chico de pueblo. Me cuesta asimilar que soy famoso y que la gente se fija en mí", afirma Carlos.

Un estreno redondo

Toda esa fama es parte de lo que tiene que controlar como número uno del mundo, y desde su entorno aseguran que lo lleva muy bien. Acabó el encuentro contra Chardy, y todavía tuvo un rato para hacerse "selfies" con algunos seguidores y firmarles unos autógrafos. En realidad, tampoco fue un partido agotador para él, pues estuvo menos de dos horas en pista ante un rival que comenzó dando demasiadas facilidades. El único asterisco que se le puede poner a la victoria es ese: el francés es un tenista que ha estado casi dos años parado por un covid y una vacuna complicados y una operación de rodilla. Su empeño le llevó a querer despedirse en una pista, volvió en enero y este fue su último partido como profesional. Empezó concediendo (siete dobles faltas en el primer set) y Alcaraz ganó de forma consecutiva los ocho primeros juegos.

Sí hubo batalla en el tercer set, con Chardy más fino con el servicio y con la derecha. Incluso llegó a ponerse con un break de ventaja, pero la reacción de Carlos fue inmediata para recuperar terreno y no llevar el duelo mucho más allá de forma innecesaria. Puede decirse que fue una jornada redonda: se movió bien el español, incluso para defender algunas pelotas imposibles; ofreció su buen puñado de puntos increíbles (la dejada precisa, el globo milimétrico, la derecha acelerada) y no se desgastó en exceso. Jugó, por cierto, sin el vendaje en la pierna derecha. "Físicamente me encuentro muy bien", reconoció. A ver si su próximo partido lo puede ver Federer.