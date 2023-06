El feo pelotazo que recibió Davidovich en el ATP de Mallorca y su reacción al saludar a su rival en la red

Alejandro Davidovich no pasó la primera ronda en el ATP 250 de Mallorca, torneo de hierba previo a Wimbledon. Fue sorprendido por el ruso Pavel Kotov, número 114 de la ATP, que se impuso por 2-6, 6-3 y 6-4 en un partido que echó chispas por esta jugada:

El español llegó a la dejada que le hizo su rival, intentó una contradejada que se le quedó un poco larga y Kotov no se corta y tira contra el cuerpo de Alejandro, cuando tenía toda la pista libre. La mirada del tenista malagueño lo dice todo, mientras su oponente pide perdón. El segundo capítulo se vivió después en la red, al final del encuentro, cuando se saludaron y Davidovich le reprochó la acción y el ruso parecía no entender demasiado.

Davidovich dijo adiós al torneo demasiado pronto y su próximo compromiso será Wimbledon, torneo que le trae buenos recuerdos, porque se proclamó campeón en júnior en 2017.

Feliciano López y su ¿último partido?

En la jornada de hoy miércoles 28 de junio puede vivirse el último partido de Feliciano López como profesional, a sus 41 años. Lo mismo se dijo ayer, pero el toledano se impuso al australiano Purcell por 6-3 y 7-5 y se ganó el derecho a una ronda más. Presenciando este encuentro estaba Rafa Nadal.

Feliciano juega contra otro australiano, Jordan Thompson en el último turno. A las 12:00 se disputa el Rinderknech - Lestienne, seguido del Eubanks - Shleton. No antes de las 15:30, Tsitsipas contra Hanfmann y le sigue el Feliciano López - Thompson. Todos los encuentros pertenecen a los octavos de final. El torneo se televisa en España a través de Teledeporte. "Estoy bien, aunque no he tenido los suficientes partidos este año. Desde Wimbledon del año pasado apenas he competido, pero me preparé bien para los torneos que había decidido jugar y físicamente me encuentro bien", dijo Feli, con su hijo en brazos, tras una victoria que considera "de las más especiales de su vida". También reconoció que "a lo mejor" si le ponen a Djokovic delante le "pega una paliza", pero que se siente "competitivo".