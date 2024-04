Goran Ivanisevic explica cómo le afectó la derrota en Wimbledon con Alcaraz y los motivos de su ruptura con Djokovic

Una de las noticias más sonadas del mundo del tenis estos primeros meses de temporada, aparte de la irrupción definitiva de Jannik Sinner, es la ruptura de Novak Djokovic con el que ha sido su entrenador los últimos cinco años, Goran Ivanisevic, y con el que ganó 12 de sus 24 Grand Slams. El tenista ya explicó que la situación se había ido desgastando, aunque la amistad la mantendrían para toda la vida. Faltaba por escuchar al técnico, y lo hizo en una entrevista con al periodista Sasa Ozmo, de SportKlub.

Amistad para siempre

Primero reiteró las palabras que había dicho el número uno del mundo, en el sentido de que siguen manteniendo una buena relación: “Ha sido emocionante, un gran honor y una gran responsabilidad. Me siento orgulloso. Fue también turbulento por todo lo que ha pasado: la lesión en el hombro en el US Open 2019, luego todo lo que pasó con el coronavirus”, dijo Ivanisevic. “Novak es una gran persona, tiene muy buen corazón y estoy orgulloso de haber hablado a la cara para terminar nuestra relación profesional. Siempre he estado en todo con él, incluso estaba dispuesto a 'morir' por él si hubiera sido necesario. Hubo momentos en los que no fue fácil ser su entrenador porque todo el mundo nos criticaba, eran agresivos y groseros con nosotros”, añadió.

"Me cansé de él y él de mí"

Novak tenía algunas broncas con su banquillo, sobre todo cuando los partidos se le torcían, pero eso Ivanisevic lo entiende perfectamente porque fue tenista (y campeón del Wimbledon). "Se decía que nuestra relación fue turbulenta, pero no es así. Hacía lo mismo con sus otros entrenadores. Su forma de comunicarse en la cancha durante un partido nunca me molestó. No oía ni la mitad de sus gritos", admitió. El croata explicó que el motivo básicamente fue “la saturación”. “Han sido cinco años también difíciles. La gente olvida el periodo del coronavirus, se le consideró el mayor villano del planeta. No nos dejaban entrar en un país, siempre estábamos en una especie de limbo. Estuvimos ahí para ayudarlo a superar esa locura", comentó. Pero el paso de las temporadas hizo que llegaran "a un cierto nivel de saturación". "Básicamente, me cansé de él y él se cansó de mí”, resumió.

El momento en el que se dio cuenta

Y hubo un momento en el que se dio cuenta de que la relación estaba llegando a su fin: “En Estados Unidos el año pasado, aunque la derrota en la final de Wimbledon nos afectó muchísimo, especialmente a mí como entrenador. Hay que felicitar a Carlos, fue mejor, pero el partido podría haber cambiado con uno o dos puntos. Luego ganó a Alcaraz aquel partido memorable en Cincinnati, ganamos el US Open y yo ya sabía que nuestro final estaba cerca. Quizá deberíamos haberlo dejado después del US Open, pero me operé de la rodilla, estuve fuera seis o siete semanas y volví para Turín, pero ya teníamos ese cansancio material y en la comunicación", desveló el preparador croata.

El último triunfo

Siguieron juntos y todavía fueron capaces de ganar ese Torneo de Maestros en Turín. Antes, Novak también conquistó París-Bercy, sin Goran en el palco por la operación, e incluso allí aseguró que Ivanisevic todavía encontraba nuevas maneras de motivarlo. El comienzo de curso 2024 no ha sido el mejor, sobre todo si hablamos de Djokovic, acostumbrado a tener ya algún título, principalmente el Open de Australia, a estas alturas de competición. Su último torneo juntos fue Indian Wells, donde el serbio perdió contra Nardi, italiano por entonces el 123 del mundo (ahora es el 75).

"Ya no podía ayudarlo"

“Sentí que ya no podía ayudarlo. Aun así, sumando todo logramos grandes cosas”, dijo Ivanisevic, que en todo momento se mostró agradecido por este tiempo vivido. “Novak es una institución, el mejor tenista y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Estaré eternamente agradecido a Novak, me ofreció una oportunidad única y nadie podrá quitar lo que conseguimos”.