Sinner vuelve tras su dolorosa derrota en Roland Garros ante Alcaraz: cómo ha pasado el "luto", el lado positivo de la final en París...

Jannik Sinner ya parece haber pasado página tras la dolorosa derrota en la final de Roland Garros. Después de tener el título prácticamente en la mano, no lo resolvió y Carlos Alcaraz logró una de las remontadas más importantes de la historia del deporte de la raqueta para vencer en París por segundo año consecutivo.

Este tipo de derrotas suelen requerir de un luto y mentalmente pueden afectar al que las sufre en los siguientes torneos. Sinner intenta tener pensamientos positivos antes de afrontar el torneo de Halle, el estreno en hierba y la “previa” a Wimbledon. "Roland Garros no acabó como me hubiera gustado. Pero hay motivos para estar satisfecho", aseguró. "Es cuestión de puntos de vista. Se puede ver desde el lado de los tres puntos de partido que perdí o se puede ver como el mejor partido que he jugado en tierra batida. Carlos Alcaraz es un jugador muy fuerte después de todo", siguió con su análisis el líder de la ATP.

"Jugué cinco horas sin problemas", destacó también. Para él, el aspecto físico no fue determinante en el resultado del encuentro.

Amigos, familia y "cosas normales"

Para pasar el trago ha estado “unos días con amigos y con familiares”. “He disfrutado y me he divertido con cosas sencillas. Para mí es importante encontrar tiempo y momentos para poder vivir algo de normalidad. Y en eso tengo la suerte de estar rodeado de gente que me quiere y se preocupa por mi", explicó.

El pelirrojo de San Cándido ha apostado nuevamente por Halle como paso previo a Wimbledon. Es el defensor del título en el torneo alemán, cuya cuadro de este curso está plagado de grandes tenistas. Debutará contra un jugador procedente de la previa, y en los octavos de final se mediría, en principio, con Bublik, al que ganó con facilidad en Roland Garros, pero esto es hierba. En cuartos el posible rival de Sinner es el cañonero polaco Hubert Hurkacz. Para una hipotética semifinal, Rublev, Khachanov o Felix Auger Aliassime.

Por el otro lado del cuadro van los Zverev, Musetti, Medvedev o el joven brasileño Joao Fonseca, una de las sensaciones del circuito.