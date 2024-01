Horario y dónde ver en tv el Alcaraz - Zverev, de cuartos de final del Open de Australia

Carlos Alcaraz está disputando el Open de Australia por tercera vez y ha conseguido alcanzar las rondas finales. Su primera participación fue en 2021 y pasó una ronda. La segunda, en 2022, y ya superó dos y sólo sucumbió ante Berrettini, "top 10" en esos momentos, en el supertiebreak del quinto set. En 2023 se lo perdió por lesión y en esta edición ha llegado en plenitud y con unas ganas que se le ven en cada jornada. "Cada partido que he jugado aquí me he sentido más cómodo y creo que gracias a eso estoy mostrando mi mejor nivel. Sentirme como en casa siempre es genial, así que espero seguir sintiéndome cada día mejor", afirmó el murciano.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Zverev

Atrás han quedado Gasquet, que le puso en problemas en el primer set, Sonego, que le ganó un set y le obligó a subir el nivel; el joven chino Shang fue como un entrenamiento con público y contra Kecmanovic se mostró poderoso pese a la resistencia del serbio. Ahora, lógicamente, la exigencia sube porque le llega el primer "top 10", el número seis del mundo, el alemán Alexander Zverev. El encuentro será el que cierre la jornada. Se disputa el miércoles 24 de enero alrededor de las 11:00 de la mañana en España (una hora menos en Canarias). El turno de noche australiano arranca a las 9:15 de la mañana en España con el duelo de cuartos femenino entre Kalinskaya y Zheng, y justo cuando acabe será el momento del Alcaraz - Zverev. Puede verse en televisión a través de Eurosport, como todo el torneo. Antes, no antes de las 3:30 horas de la madrugada del martes al miércoles, juegan el otro partido de cuartos por ese lado del cuadro Medvedev y el polaco Hurkacz.

Precedentes

"Me encanta jugar contra Zverev. Siempre son batallas duras y tengo que dar lo mejor de mí, porque siempre me empuja a jugar al cien por cien", reconoció Alcaraz sobre su rival. En los cara a cara hay un 4-3 a favor del alemán. Las dos primeras veces que se enfrentaron fue en 2021, con Carlos todavía demasiado joven y su oponente ya instalado entre los mejores. No hubo demasiado partido en Acapulco y Viena, en pista dura, primero al descubierto y luego "indoor". Su siguiente enfrentamiento fue la final del Mutua Madrid Open de 2022, en la que arrasó el español (6-3 y 6-1) en un encuentro marcado por las semifinales: la de Zverev terminó tardísimo y no pudo recuperarse. Ese mismo 2022 en los cuartos de Roland Garros venció el germano, justo el encuentro anterior al de Nadal, en el que se lesionó de gravedad. El año pasado se enfrentaron otras tres veces: repitieron en Madrid y repitió triunfo fácil Carlos, en el US Open el murciano le venció por primera vez en un Grand Slam, pero en las ATP Finals, su último duelo el pasado noviembre, fue Zverev quien levantó los brazos.