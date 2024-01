Alcaraz despega a cuartos con su partido más sólido y brillante en Australia

Alcaraz está creciendo en Australia. Carlitos alcanzó los cuartos de final después de su mejor partido del torneo. Kecmanovic fue la víctima en octavos. El serbio jugó un partido notable, pero eso sólo le sirvió para encajar un 6-4, 6-4 y 6-0 en una hora y 50 minutos. El marcador y el tiempo en pista son el reflejo del nivel de tenis que mostró el español. Fue soberbio. Ahora llega Zverev que liquidó a Norrie en el super tie-break del quinto set: 7-5, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6 (10/3).

Alcaraz exhibió una agresividad, una velocidad de bola y una rapidez en pista que fueron la combinación perfecta para desbordar a un rival que mezcló un tenis notable y un orgullo admirable. La mayoría de rivales ante el nivel mostrado por Carlitos durante la primera hora de partido hubiera bajado la raqueta y le hubiera dicho que jugara él solo. El de Belgrado planteó una resistencia encomiable y eso provocó que el número dos del mundo jugara su mejor partido del torneo. Alcaraz hizo de todo. La derecha corrió como no lo había hecho en los partido anteriores y abrió ángulos imposibles. Los ganadores también llegaron con su revés. Hubo dejadas, voleas, muy buenos saques... De todo y todo bueno.

Los dos primeros sets tuvieron un desarrollo similar. El serbio sobrevivió hasta el séptimo juego, hasta que el tenis de Alcaraz resultó incontrolable. 18 ganadores en el primer set, 14 en el segundo y un aprovechamiento de las bolas de break, que fue lo que se echó en cara en los dos primeros partidos. Al servicio no cedió una sola oportunidad. Con ese tenis granítico, el comienzo del tercer set fue la tumba para el de Belgrado. Sumó otro break en el primer juego y en el tercero firmó una nueva ruptura con una derecha cruzada salvaje. El Alcaraz de octavos fue demasiado incluso para un Kecmanovic notable.

Y ahora llega Zverev. El alemán es uno de los pocos jugadores que tiene un balance favorable ante el español (4/3). Se impuso en los dos primeros duelos (la segunda ronda de Acapulco y las semifinales de Viena en 2021); en 2022 Alcaraz ganó la final de Madrid y cayó en cuartos de Roland Garros y el año pasado hubo un poco de todo (triunfos de Alcaraz en la tercera ronda de Madrid y en los cuartos del US Open y victoria del alemán en el Masters).

El otro cuarto de final de la parte baja del cuadro medirá a Medvedev y Hurkacz. Daniil se impuso al portugués Nuno Borges por 6-3, 7-6 (7/4), 5-7 y 6-1. "El tercer set fue muy duro a nivel físico. Él empezó a golpear con todo cualquier tiro mío que no fuera tan profundo. Después del tercero mi único deseo era que no hubiera un quinto", comentó el ruso después de desperdiciar una ventaja de 5-2 durante un tercer set que acabó cayendo del lado del portugués. El moscovita aguantó bien físicamente a pesar de la exigencia de su último choque frente al finlandés Emil Ruusuvuori que acabó a las 03:40 de la madrugada. El ruso acabó con trece saques directos y once dobles faltas, así como con 34 errores no forzados que contrastaron con los 66 del portugués. El polaco Hubert Hurkacz sobrevivió a la revelación del torneo, Arthur Cazaux. El francés, que compitió gracias a una invitación, cedió en tres sets 7-6 (8/6), 7-6 (7/3) y 6-4 en un partido que duró dos horas y 28 minutos. Hurkacz y Medvedev cuentan con un cara a cara de 3-2 favorable al polaco.