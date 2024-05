Horario y dónde ver hoy en tv el Alcaraz - De Jong, de segunda ronda de Roland Garros

Carlos Alcaraz dejó muy buenas sensaciones en su estreno en Roland Garros 2024 ante el estadounidense Wolf. Tampoco era el rival más experto en tierra, pero el murciano jugó con confianza y pareció que sin pensar demasiado en su antebrazo derecho, que tantos quebraderos de cabeza le ha dado en esta gira de tierra batida en la que sólo ha podido participar en Madrid.

Después de un par de días sin partido (jugó la primera ronda el domingo) en los que ha entrenado y estuvo presenciando el duelo entre Rafa Nadal y Alexander Zverev, le toca volver a la pista Philippe Chatrier. La segunda ronda la disputa hoy miércoles 29 de mayo contra el neerlandés Jesper de Jong. Será en el segundo turno de la central, que arranca a las 12:00 con el Sofia Kenin - Caroline Garcia, del cuadro femenino, para a continuación dar paso al murciano. Por tanto, se prevé que arranque sobre las 14:00 horas (13:00 en Canarias), aunque depende de la duración del duelo precedente puede ser un poco antes o un poco después. En España, puede verse en televisión a través de Eurosport. Este año la novedad es que todos los partidos del torneo se pueden seguir a través de la plataforma Max (antigua HBO), pero hay que pagar el “Complemento de deportes”.

La carambola

El sorteo ha querido unir a Alcaraz con De Jong después de hacerlo con Wolf. El estadounidense disputó el cuadro final como “lucky looser” ya que en la previa perdió justamente contra... De Jong, además de forma clara: 6-2 y 6-1. El neerlandés llega con rodaje pues en esa fase de clasificación también venció al español Pablo Llamas y al austriaco Novak, y ya en el cuadro final dio la sorpresa al imponerse al británico Jack Draper en cinco sets tras más de cuatro horas de encuentro. Tiene 23 años y es el 176 del mundo.

La mejora en la confianza de Alcaraz tras el primer duelo se vio en sus palabras: "Estas victorias ayudan mucho, el nivel que he demostrado ha sido alto a todos los niveles, físico, tenístico, he jugado muy inteligente. La confianza aumenta, mis expectativas aumentan, creo que puedo hacer un buen resultado aquí”, confesó, aunque también admitió que pese a que le dicen que puede golpear la derecha al cien por cien sin temor al antebrazo, él todavía no se fía del todo.

Resto de la jornada

En la jornada de hoy miércoles 29 de mayo juegan más españoles. Pedro Martínez tiene el gran desafío de Andrey Rublev, el brillante campeón de Madrid. Será en el tercer turno de la pista Suzanne Lenglen, que arranca a las 11:00 horas, por tanto Pedro no jugará hasta las 15:00-16:00. En el cuarto turno de la pista 6, Cristina Bucsa contra la italiana Cocciaretto. En cuanto a otros partidos estrella, justo después del de Alcaraz en la Philipe Chatrier, la número uno del mundo, Iga Swiatek, tiene el desafío de Naomi Osaka, exnúmero uno y ganadora de cuatro Grand Slams, aunque en Roland Garros nunca ha superado la tercera ronda. La japonesa volvió hace meses a las pistas después de ser madre. En el turno de noche, a las 20:15 horas, Sinner contra Gasquet.