El momento clave en el que Nadal decidirá si sigue jugando o se retira

La pregunta a Rafa Nadal es recurrente en los últimos tiempos y volvió después de perder en primera ronda de Roland Garros 2024 ante Alexander Zverev: ¿por qué sigue jugando después de lo que ha pasado los dos últimos años con las lesiones, y sin nada que demostrar? La respuesta es sencilla. “Disfruto del deporte, de la competición. Me gusta entrenar y jugar a tenis. Me gusta viajar con mi familia y disfruto de estos momentos que no van a volver. Quiero seguir aunque no sé hasta cuándo”.

Los últimos meses

Por eso se resiste a decir con rotundidad que se retira, aunque admite que hace dos meses, antes del Godó, lo vio cerca porque el cuerpo le dolía y eso hacía que estuviera “destrozado mentalmente”. “He pasado por momentos realmente malos, mi cuerpo ha sido una jungla durante los últimos meses en los que no vi la luz. Mantuve la disciplina para darme la oportunidad de estar aquí. Tuve una lucha tremenda contra mis problemas. Esta fue la primera semana en la que sentí que mi cuerpo estaba preparado para moverme sin limitación. Fue el primer torneo en el que pensaba que tenía alguna mínima opción de ganarlo”, reconoció. Ha jugado en Barcelona, Madrid y Roma, pero siempre con la duda de su físico. La última semana de entrenamientos en París ya se vio mejor, pendiente únicamente del tenis y de golpear la pelota, no del resto de problemas.

La motivación de los Juegos

De momento, ahora no irá a Wimbledon casi seguro, porque “no tiene sentido hacer la transición a hierba”. “Espero volver a esta pista para los Juegos, eso me motiva. Después de los Juegos, tengo que ver cómo me encuentro a nivel de motivación, físico y de tenis para ver si tiene sentido seguir jugando”, explicó. “Si sigo siendo feliz y el físico me responde, no quiero cerrarme puertas”, insistió. Eso sí, en la cita olímpica puede encontrarse una situación parecida a la de Roland Garros: al no ser cabeza de serie, en la primera ronda ya le puede tocar un peso pesado.

No tan lejos de hacer algo importante

Respecto al partido contra Zverev, así lo analizó: “No he tenido malas sensaciones. Me he demostrado que estoy listo para más de lo que he hecho, que ha sido caer en primera ronda", aseguró el español, que lamentó que el sorteo le cruzara de entrada contra "uno de los mejores del mundo". “No siento que haya estado muy lejos de darme opciones reales de hacer algo importante. Poniendo todo en perspectiva, jugué un buen partido. Algún rato bien de verdad, en otros he cometido errores, pero la casa no se construye en dos días”.