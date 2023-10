Horario y dónde ver hoy en televisión el Alcaraz - Safiullin, de segunda ronda de París Bercy

Carlos Alcaraz ya está preparado para debutar en París-Bercy, el último Masters 1.000 de la temporada, una vez dejados atrás, más o menos, sus problemas físicos. "No voy a decir que estoy al cien por cien, sería mentir en esta época del año. Tras una larga temporada todo el mundo tiene problemas físicos. Siento algo de dolor, pero he recuperado bien esta semana y llego con buenas sensaciones, suficientemente bien para poder hacer un buen resultado", explicó el murciano, que se había dado de baja en Basilea, cita que estaba en su calendario, por un dolor en la fascia del pie izquierdo.

Alcaraz disputa por tercera vez París-Bercy. "Estoy muy entusiasmado con jugar. No tengo buenos recuerdos, pero trato de olvidar todo lo que sucedió en el pasado. En 2021 no tuve un buen torneo, el año pasado superé rondas, espero mejorar este año. No voy a pensar en los años pasados, me concentro en este año, en las sensaciones en la pista, que son muy buenas, por eso he decidido venir al torneo", aseguró. En 2021 vivió el famoso capítulo contra el local Hugo Gaston, con el público muy en contra como si fuera la Copa Davis, y colapsó y el tenista francés le remontó un 5-0 en el segundo set. Un mes después de eso decía en una entrevista con LA RAZÓN: "Hablamos un poquito [con Juan Carlos Ferrero] del partido, de cómo me vi yo en pista, de mis sensaciones... Fue difícil en el momento, gestionar las emociones y saber llevarlo. Pero días después, ya con calma, me doy cuenta de lo importante que ha sido pasar por esa experiencia. Creo que puedo decir que estoy contento de haber podido pasar por esa experiencia tan pronto y haber aprendido eso tan pronto".

En 2022 llegó hasta los cuartos de final para enfrentarse por primera vez en la élite a Holger Rune, el duelo de los chicos nacidos en 2003, que terminó de forma precipitada en el segundo set cuando Carlos se retiró durante el tie break por una lesión abdominal que le impediría ir después a las ATP Finals

Horario y dónde ver el Alcaraz - Safiullin

En su tercera participación se estrena ante Safiullin en segunda ronda (de la primera estaba exento por ranking). Nunca han jugado antes. El ruso de 26 años, número 45 del mundo (ha llegado a ser el 41), está protagonizando la mejor temporada de su vida. En Wimbledon sorprendió llegando a cuartos de final, donde fue superado por Sinner, al que ganó un set. Más recientemente, ha disputado su primera final ATP en Chengdu, en la que cayó ante Alexander Zverev por un ajustado 6-7 (2/7), 7-6 (7/5) y 6-3. El Alcaraz - Safiullin es hoy martes 31 de octubre a las 19:30 horas, si el resto de la jornada no acumula retraso. Puede verse en televisión a través de Movistar +, como todo el torneo.