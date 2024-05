La interesante conversación entre Nadal y Federer: la primera vez que se vieron, sus referentes, cómo les gustaría que los recordaran...

Roger Federer y Rafa Nadal protagonizaron una de las rivalidades deportivas más importantes de la historia. Era perfecta: zurdo contra diestro, el guerrero contra el talentoso, aunque a esta última afirmación se le tengan que comer comillas, porque Nadal no podía haberse convertido en una leyenda del tenis sin talento y Federer no lo podía haber hecho sin ser un luchador; y además se llevaban bien. Jugaron 40 veces, con 24 triunfos para el español y 16 para el suizo. Rafa ha ganado (sigue en activo) 22 Grand Slams y Roger sumó 20. Los oponentes en la pista forjaron una amistad para siempre que quedó reflejada en la imagen que dio la vuelta al mundo cuando el helvético se retiró, con los dos tenistas llorando. Ahora se han reunido para una campaña de Louis Vuitton en la que mantienen una interesante conversación.

¿De qué se sienten más orgullosos?

Roger Federer (F): Mi mayor logro deportivo fue ser número uno del mundo. ¿Mi carrera? No sé, estoy muy feliz con ella”

Rafa Nadal (N): Para mí es algo similar, pero si tengo que elegir algo son los 14 Roland Garros.

El secreto del éxito

N:Tuve un gran equipo a mi alrededor, y la familia, desde el comienzo me fueron dando los valores necesarios para seguir creciendo. Lo más importante de mi ha sido mantener la pasión por mejorar todo el tiempo, el intentar encontrar nuevas cosas para ser mejor y mejor.

F: Aunque estés jugando muy bien siempre hay algo más que puedes hacer. También me he rodeado de las personas adecuadas desde el principio, elegir a las personas adecuadas que me inspiraran y me motivaran.

¿Qué dirían a su yo joven?

N: Sólo que entrene con la actitud y el espíritu correctos. Y que escuches a la gente que te rodea, ten la humildad para escucharlos, incluso si estás teniendo éxito. Y por lo demás, tienes que cometer errores y aprender por ti mismo.

F: Entrenadores, familia, la gente que te rodea quiere lo mejor para ti y normalmente tiene las mejores intenciones. Cuando eres joven hay cosas que no quieres escuchar, lo que quieres escuchar es que eres el mejor y vas a ser el número uno del mundo, pero eso no es así. Y decirte que tienes tiempo suficiente y que el 50 por ciento del entrenamiento viene de dentro de ti. Tú también eres tu entrenador y creo que a veces lo olvidamos.

Su inspiración en el deporte

N: Me encanta el deporte, para mí es una inspiración. Amo el fútbol, cuando era un niño Ronaldo Nazario era una inspiración y después he podido pasar tiempo con él. Y como tenista, Sampras fue una inspiración, y Carlos Moyá, que ahora es mi entrenador, siempre estuvo cerca de mí. Él me ayudó cuando llegué al circuito.

F: Jugadores como Stefan Edberg, que después fue mi entrenador dos años y fue muy especial, o Pete Sampras. Y me encanta el baloncesto, por eso Michael Jordan e incluso Saquielle O'Neal.

La primera vez que se vieron en persona.

R: Yo sí lo recuerdo. Probablemente él no.

F: No, yo no.

R: Fue cuando ganaste el primer Wimbledon.

F: Mola.

N: ¿Que año fue, 2003?

F: 2003. ¿Fui amable contigo?

R: “Fuiste un poquito soberbio... No, sinceramente fuiste muy amable. Yo estaba llegando al circuito, era junior y me daba vergüenza hablar contigo, pero fuiste agradable.

F: Yo recuerdo tu primer partido en Mónaco. ¿Qué año era?

N: 2003 puede ser.

F: 2003 también. Era superjoven y todos pensamos: “Otro español, otro jugador de tierra batida, futuro top 10 o posiblemente más”. Pero él lo mejoró todo. Para mí creo que el momento especial fue cuando era número uno del mundo en 2004 y me enfrenté a él en Miami y me ganó, lo que pudo ser una sorpresa para muchos, pero yo sabía....

N: Estabas un poco enfermo.

F: Tuve un golpe de calor, pero me ganó de forma justa. Fue divertido ver a los jóvenes crecer, los Murray, Djokovic, tener la oportunidad de enfrentarme con ellos. Fue [el de Miami] nuestro primera partido, me ganó y después tuvimos una gran rivalidad, como con otros jugadores, pero Rafa, ya sabes, su estilo de juego, su actitud en la pista siendo tan, tan joven, no era como la de los demás. Podías sentir que algo especial estaba por venir. No echo de menos esos días, pero a la vez sí porque para mí era un gran momento cuando nos enfrentábamos.

Cómo les gustaría ser recordados

N: Al final lo que me hará sentir orgulloso y feliz cuando me retire es si los directores de torneo, la gente que trabaja en los torneos, el staff, la ATP, dicen cosas buenas de quién fui en el circuito, o quién soy como persona más que como tenista. Porque como tenista, al final, tenemos los títulos, tenemos los logros. Conseguí más de lo que alguna vez soñé. Entonces para mí al final el legado en términos de ser humano, después de lograr todas las cosas que logramos, para mí es lo más importante”.

F: “Espero que me recuerden no sólo como jugador de tenis, sino como una persona detrás de lo que di al juego y lo que representé para el juego, y no tanto de todas mis victorias en Wimbledon o lo que fuera. Si puedo ser recordado más como una personalidad que simplemente como un jugador, sería genial. Y si fuera un buen modelo para los niños, eso también me haría feliz… Y sería lindo, como dijo Rafa, que la gente estuviera feliz de volver a vernos. No como 'oh no, ese tipo otra vez'. Y creo que es así”.