Ivanisevic explica las diferencias entre las formas de entrenar de Djokovic, Federer y Nadal

Novak Djokovic sigue buscándose en este año tan extraño para él. Comenzó en el Open de Australia, su torneo preferido, el que ha ganado diez veces, pero Sinner lo frenó con claridad en semifinales. Después, prescindió de parte de su equipo de trabajo: se separó de su entrenador Goran Ivanisevic, con el que ganó 12 de sus 24 Grand Slams, y del preparador físico Marco Panichi. Nenad Zimonjic, quien fuera número uno del mundo en dobles, ha pasado a ser su técnico principal. De momento, llega a estas alturas de temporada sin títulos y con las dudas de la derrota ante Alejandro Tabilo en Roma.

La presión con Djokovic

Ivanisevic, su exentrenador, ha concedido una entrevista a “Blick” en la que comenta varias cosas interesantes sobre la relación con Djokovic, que por momentos fue explosiva, aunque siguen conservando la amistad. “Cuando entrenas a Novak Djokovic, cualquier cosa que no sea ganar el título en cualquier torneo es un fracaso. Es mucha presión con la que lidiar. Novak es muy exigente. Cada día tiene que pasar algo nuevo, él siempre quiere mejorar. Si no puedes manejarlo, es mejor no aceptar el trabajo en absoluto. El idioma ciertamente me ayudó: no teníamos barreras entre nosotros. Con Novak es así: sólo tienes unos segundos para explicarle algo. Luego quiere saber 15 cosas de ti a la vez, pero sólo tienes tres segundos para hacerlo. Así que debes intentar resumir todo de alguna manera inteligente. Puede ser difícil, pero lo disfruté con Novak", aseguró.

Los gritos en pista

Después, profundizó en las discusiones que tenían en pista. “Eso pasó una y otra vez. Luego me volvió a gritar y todos lo vieron. A veces podía entenderlo bien en el estadio, pero otras no. Tal vez quería saber algo sobre el servicio, y luego le dije algo sobre las nubes que estaban justo sobre la arena. Entonces Novak se enojó conmigo. Pero al menos estaba relacionado conmigo. Y a los cinco minutos se volvió a apagar. Pudo dejar salir todo y luego volvió a ser libre. A veces, en el tenis, necesitas una descarga rápida para presionar un botón de reinicio en tu cabeza. Creo que el componente mental es el factor más importante en este deporte”, afirmó. “Ayudó que ambos viniéramos de los Balcanes. Novak y yo somos similares. Siempre estuve preparado para sus posibles reacciones", añadió.

Nole, Federer y Nadal

Entre los aspectos que destaca de su expupilo destaca el resto, y desvela una forma especial de trabajarlo que tenían. “Esto se debe principalmente a que tiene buena reacción y anticipación. Él simplemente tiene ese talento. Además, también trabajamos específicamente en esto. Por ejemplo con gafas especiales. Intentamos seguir mejorando su ojo”. Y también incidieron en el saque, momento en el que Ivanicevic compara las formas de entrenar de Djokovic con Federer y Nadal. “Trabajamos mucho en su servicio, especialmente en el segundo servicio. También estuvo el juego posicional en la red y las voleas. Se trataba de detalles a este alto nivel. Este es el caso de todos los mejores jugadores y, sin embargo, todos son diferentes: Roger Federer siempre parecía completamente relajado en los entrenamientos. ¿Y Rafael Nadal? Entrena tan intensamente que sientes como si lo persiguieran 300 leones".