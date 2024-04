Del "mata león" al "¡Ilia paquete!": así fue la comentada pelea entre Alcaraz y Topuria

La puesta en marcha de la vigésima segunda edición del Masters 1000 de Madrid contó con los primeros pasos dados en el cuadro principal del torneo femenino, aún carente de sus grandes reclamos y con el tirón popular y mediático que generan, especialmente, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, principales abanderados del evento, al que se sumó el luchador Ilia Topuria, presente en la Caja Mágica.

Más Noticias Mutua Madrid Open El grito de esperanza de Alcaraz: ya puede dar cerca del cien por cien el golpe con el que hace una semana le dolía el brazo y apunta al Mutua Madrid Open

Mientras el balear, ganador de veintidós Grand Slam, continúa con su particular y medido rodaje para proseguir con su hoja de ruta competitiva, Alcaraz sigue en busca de sensaciones que despejen las sospechas que genera su antebrazo derecho. Ambos se ejercitaron en las pistas exteriores del recinto. Pero sin duda lo más comentado del dia fue la pelea entre el murciano e Ilia Topuria que intercambiaron sus habilidades. Sobre un octágono habilitado en una de las pistas exteriores de la Caja Mágica intercambiaron especialidades. Primero, el tenista se prestó al cuerpo a cuerpo en las artes marciales con el luchador que le mostró alguna de sus habilidades. Después, raqueta en mano, pelotearon informalmente en la cancha. Pasaron del mata león a los gritos de "paquete" a Topuria que dejó claro que el tenis no es lo suyo. Un particular combate que no ha tardado en volverse viral.

Tras el K.O. de Topuria a Alcaraz, el murciano se llevó al luchador a su terreno y ambos llevaron a cabo un peloteo con raqueta en mano ante el deleite de todos los presentes que, sin embargo, no perdonaron las pocas dotes para el tenis del luchador del momento. El vigente campeón mundial de UFC en la categoría de peso pluma ha protagonizado un momento curioso mientras, raqueta en mano, devolvía una pelota. Justo en ese momento alguien ha dicho "Ilia, paquete". "Dímelo a la cara", ha respondido el deportista hispano-georgiano ante las risas de los presentes.

Cerca estaba Rafael Nadal metido de lleno en una intensa jornada de entrenamiento. Acelera el balear para ponerse a tono y progresar en el torneo que ha ganado en cinco ocasiones. Un paso más, después de Barcelona, donde reapareció tras superar la lesión en la cadera que sufrió a principio de año en el torneo de Brisbane, en su recorrido hacia sus grandes objetivos del año, Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Alcaraz y Topuria presenciaron un rato de la sesión del ganador de veintidós Grand Slam. Nadal, que se ejercitó durante dos horas con el checo Jiri Lehecka acudió al rincón a saludar a ambos, en medio de una gran expectación popular. La que generaron el murciano y el luchador y también la que acaparaba el balear en su pista.

Rafa Nadal apura para su puesta en escena en Madrid, donde afronta su vigésima presencia. Se enfrentará el jueves al joven estadounidense Darwin Blanch, de dieciséis años e invitado por la organización del torneo.