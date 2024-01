Medvedev derrota a Zverev, el verdugo de Alcaraz, y jugará la final de Australia contra Sinner

La final del Open de Australia en el cuadro masculino ya está servida: Daniil Medvedev pudo con Alexander Zverev, el verdugo del número dos del mundo, Carlos Alcaraz, al que venció por 5-7, 3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5) y 6-3, y desafía a Jannik Sinner, el hombre que ha sido capaz de destronar al diez veces campeón, al invicto desde 2018, al que llevaba 33 triunfos seguidos en la Rod Laver Arena, al número uno, a Novak Djokovic (6-1, 6-2, 6-7 [6/8] y 6-3).

Medvedev protagonizó otra remontada imposible y demostró lo difícil que es ganarlo. El ruso es un tenista muy escurridizo, un peleón capaz de salir de situaciones que parecen imposibles. Lleva un Open de Australia con muchos partidos largos. La remontada ante Ruusuvuori, que iba dos sets a cero arriba, acabó a las 3:40 de la madrugada y ese día no se acostó hasta las 7:00. En cuartos contra Hurkacz también se fue hasta el último set, y de día, por lo que el calor se lo hizo pasar mal. “Estoy destrozado ahora mismo”, dijo tras ese duelo, en el que parecía fundido. Y contra Zverev estaba contra las cuerdas, otra vez dos sets por debajo en un partido muy exigente con puntos como este, de 51 golpes:

Zverev fue el que llevó el dominio al comienzo y Medvedev se resistía a su destino. En el primer set el ruso le recuperó dos veces una desventaja de un break, pero Alexander consiguió una tercera rotura. El segundo parcial no tuvo historia porque lo controló el germano como quiso y en el tercero hubo un cambio en Daniiel, que incluso se fue a restar más adelante, no seis metros detrás de la línea como suele hacer. Fue, además, un poco más agresivo y no tan conservador como acostumbra. El encuentro ya era a cara de perro, más igualado. Se agarró a la pista Medvedev y demostró que tiene mil vidas que todavía no se le han agotado. El primer tiebreak lo ganó con cierta comodidad, pero en el segundo parecía ya perdido cuando cometió una doble falta que le puso 5-4, con dos saques de su rival. También salió vivo de ahí, con algo de fortuna, como reconoció después, porque uno de los puntos se lo llevó con un ganador de dejada directamente desde el resto. Lo hizo sin querer, quería hacer un cortado, pero casi parte por la mitad la bola, y le salió una dejada imposible e incontestable. La montaña mental se hizo demasiado alta para Zverev, que al ceder un break en el quinto set confirmó su decepción, mientras que su oponente lo volvía a hacer

Tercera final de Medvedev

Será la tercera final de Medvedev en el Open de Australia. Cedió en la de 2021 ante Djokovic, y en la de 2022 ante Rafa Nadal, cuando sufrió una remontada increíble como las que está protagonizando él en esta edición. El ruso sí sabe lo que es ganar un Grand Slam: el US Open de 2021, en el que venció a Djokovic por un triple 6-4. Para Jannik Sinner será la primera vez en un partido así.