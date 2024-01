El mensaje de Djokovic sobre Rafa Nadal tras perder en Australia

El italiano Jannik Sinner superó al serbio y vigente campeón Novak Djokovic por 6-1, 6-2, 6-7(6) y 6-3 (tres horas y 22 minutos), en las primeras semifinales del Abierto de Australia.

El joven de 22 años, que se convirtió en el primer italiano tanto en hombres como en mujeres en acceder a la final en Melbourne Park, se enfrentará en la final al ganador del choque entre el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev.

La racha del balcánico en la Rod Laver Arena llegó a su fin, después de cinco años y 33 partidos sin perder en el Abierto de Australia. Djokovic, que se perdió la edición de 2022, se quedó a ocho victorias de igualar el récord del sueco Bjorn Borg, que fue capaz de ganar 41 consecutivos en Wimbledon.

Por su parte, Sinner se confirmó como el quinto tenista italiano en disputar una final de un 'slam', y se unió a sus compatriotas Nicola Pietrangi, Matteo Berrettini, Giorgio de Stefani y Adriano Panatta.

Djokovic reconoció lo mal que había jugado: "En cuanto a mí, me sorprendió mi nivel, en el mal sentido claro, no hice casi nada bien en los dos primeros sets. Es uno de los peores partidos de Grand Slam que he jugado", decía después de la derrota. Al serbio le preguntaron por Roland Garros: "Eso está muy lejos. Habrá que ver cómo se desenvuelven los jugadores en los próximos meses, especialmente en tierra batida, que siempre es una superficie diferente. Aunque lógicamente algunos jugadores son más favoritos que otros porque su juego se adapta mucho mejor", contestó y se acordó de Rafa Nadal."Si juega, siempre es el favorito allí. Independientemente de que no haya jugado mucho él es quién es en Roland Garros. Por su puesto Sinner, Alcaraz, cualquiera que esté en la cima, entre los 5 o 10 mejores podría ganar, pero quedan varios meses y habrá que ver cómo evoluciona todo", contestaba.

Era un Djokovic disgustado: Tengo que estar muy orgulloso por todo lo que he logrado aquí, aunque ahora estoy un poco exaltado porque está muy reciente la derrota y es difícil reflexionar de forma profunda. La racha iba a terminar, algún día iba a suceder y al menos di todo lo que tuve en un partido en el que jugué mal y ante un jugador que tiene muchas opciones de ganar aquí su primer Grand Slam".

Pero no quería ir más allá: "Todavía tengo grandes esperanzas en otros Grand Slams y en los Juegos Olímpicos. Esto es solo el inicio de la temporada y no es la sensación a la que estoy acostumbrado porque la gran mayoría de mis temporadas han empezado con una victoria en Australia. Esta vez es un poco diferente, pero es lo que es. No he estado a mi nivel, pero eso no significa necesariamente que sea el principio del fin. Veamos que pasa el resto de la temporada".