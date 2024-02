El motivo por el que Djokovic ocultó que estaba enfermo en la semifinal del Open de Australia

Lo que nadie había logrado en Australia lo hizo Jannick Sinner. El italiano propinó la primera derrota de Djokovic en su undécima semifinal del Open de Australia. Sinner se impuso por 6-1, 6-2, 6-7 (6/8) y 6-3 en tres horas y 22 minutos al diez veces campeón del torneo. Djokovic lo achacó a su juego, que había estado por debajo de lo esperado durante las dos semanas. "Durante todo el torneo no he estado ni cerca de mi mejor nivel (...) me sorprendió mi nivel de hoy porque no lo esperaba tan malo como en los dos primeros sets, no me sentí yo mismo en la pista. Es uno de los peores partidos de Grand Slam que he jugado, al menos que yo recuerde. Ha sido una sensación muy desagradable jugar de esta manera...", afirmó.

Sin embargo, desde Serbia aseguran que la realidad es que el tenista estaba enfermo. Novak Djokovic sufrió mucha fiebre la noche anterior a su derrota en el Abierto de Australia ante el eventual campeón Jannik Sinner, según estas informaciones.

No era ningún secreto que Djokovic había estado luchando contra una enfermedad antes y durante todo el torneo, y el jugador de 36 años admitió en múltiples ocasiones a lo largo de su campaña que había estado enfermo. Pero se creía que había ido mejorando a lo largo del torneo, y muchos pensaron que alcanzaría su undécimo título en Melbourne Park antes de que lo detuvieran en seco en una sorprendente derrota en semifinales ante Sinner.

Ahora, informes procedentes de Serbia sugieren que el 24 veces campeón de Grand Slam sufrió una recaída de su enfermedad la noche anterior a su último partido. “La noche antes de la semifinal tuvo fiebre”, dijo Luka Nikolic, periodista muy cercano al tenista.

Tuvo una recaída

“Algo parecido a lo que tenía (Alexander) Zverev. Estuvo enfermo durante tres semanas y luego tuvo una recaída. Por eso jugó tan mal en los dos primeros sets, se notaba que estaba tan débil y no podía hacerlo. No podía jugar bien en esas condiciones", explica en el podcast de Reketiranje. De hecho, equiparó el caso de Nole con el de Alexander Zverev, que llegó a sentir que “no podía respirar en la pista” en los últimos meses de 2023, durante la gira asiática. Alexander Zverev, ya vivió anteriormente otro proceso de fiebre en un Grand Slam, que tuvo mucha polémica, porque no lo advirtió y era en plena pandemia (2020).

Ahora, el periodista asegura que Djokovic trató por todos los medios de ocultar su enfermedad. “No quería ir al médico para que los periodistas no lo molestaran y armaran un escándalo”.

En 2022, el tenista serbio ya vivió una situación similar. Tras muchos rumores reveló que padece una enfermedad que le afecta el metabolismo, descartó que se tratase de coronavirus, pero evitó profundizar en el tema. "No se trata de coronavirus, no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo" , indicó Djokovic, de 34 años.

"Es preocupante tener esa sensación en la pista. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. Pero el juego de 5-4 fue largo y entonces comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo", explicó tras perder la final de Belgrado, torneo que se realiza en su país y del cual es organizador.

Ahora, los rumores de covid han vuelto a desatarse con el tenista en el punto de mira por su negativa a vacunarse.

El serbio tendrá tiempo para recuperarse y cargar las pilas para afrontar sus siguientes objetivos, ya que tiene decidido tomarse un largo descanso que le llevará a no competir en mas de un mes.