Alcaraz, un genio precoz: con 20 años ya ha ganado en todas las superficies, ¿cuándo lo lograron Nadal, Djokovic y Federer?

Carlos Alcarazvenció a De Miñaur en la final de Queen's y conquistó una nueva frontera. Apenas un mes y medio después de cumplir los 20 años ya puede presumir de tener títulos en todas las superficies. Le faltaba uno en hierba y ya lo logró en Londres. El primero en tierra batida fue en Sopot, en 2021, con 18 años; y el primero en pista dura, el Masters 1.000 de Miami, todavía sin haber cumplido los 19.

Antes que el "Big 3"

Que sus números se comparen con los del “Big 3” sólo habla de que lo que está logrando es extraordinario. En cuanto a precocidad, en este apartado ha ido más rápido que las tres leyendas. Novak Djokovic ganó en tierra (Amersfoort) y en pista dura (Metz) en 2006, con 19 años; y tuvo que esperar hasta los 24, hasta 2011, para pisar con éxito la hierba, aunque fue a lo grande con la conquista de Wimbledon. En el caso de Rafa Nadal, su primer título en tierra llegó en Sopot en 2004, con 18 años, y el curso siguiente triunfó en la pista dura del Masters 1.000 de Canadá, ya con 19 y con un Roland Garros en su palmarés. El éxito sobre pasto fue en 2008 en Wimbledon, un mes después de cumplir 22 años, en el que para muchos es el mejor partido de la historia del tenis. Las dos ediciones anteriores ya había disputado la final en el All England Club. Por su parte, Roger Federer se estrenó en Milán en 2001 (con 19 años), en un torneo que se jugaba en moqueta, superficie que desapareció en 2009. Su primera copa en pista dura la logró en Sidney en 2002, con 20 años, los mismos que tenía cuando venció sobre polvo de ladrillo en Hamburgo. En 2003, a un mes de cumplir los 22, comenzó su reinado en hierba con la victoria en Halle, como previa de su primer Wimbledon.

¿Favorito en Wimbledon?

Al suizo le costó cuatro años en el circuito ganar su primer título en hierba; a Rafa, cinco; y a Djokovic, seis, mientras que Alcaraz lo ha conseguido en tres. “Es increíble”, contesta el murciano en una entrevista con Efe. “Es verdad que antiguamente era un poco más complicado. Había más sacadores, la hierba era diferente, mucha más rápida, pero tampoco voy a quitarme mérito. Estoy muy contento de en un periodo tan corto poder jugar tan bien en hierba”, añadió.

Ese triunfo en el carismático torneo londinense le devuelve al número uno y le da confianza para afrontar el que no duda en señalar como uno de sus sueños: Wimbledon. “Me siento unos de los favoritos para Wimbledon, pero sinceramente, necesito más experiencia, sólo he jugado once partidos en hierba”, se sincera Carlos. Djokovic ha disputado 127, que le han servido para ganar siete veces en el All England, incluidas las cuatro últimas (no pierde allí desde 2017, y en 2020 no se jugó por la pandemia), y una en Eastbourne. Con esos números, es indudable que el serbio parte como el principal candidato para la gran cita del 3 al 16 de julio.