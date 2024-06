La polémica de la final de Roland Garros: la bola por la que se quejó Zverev... por dos milímetros

Carlos Alcaraz es el campeón de Roland Garros y Zverev le dio la enhorabuena en la entrega de trofeos con mucha deportividad. “Tres Grand Slams con 21 años...”, dijo el alemán, que durante el partido sí se vio perjudicado por una decisión del juez de silla.

El quinto set lo empezó como un tiro Carlos. Estaba suelto, había reaccionado después de pasar un rato realmente malo entre el segundo y el tercer set. Tomó un break de ventaja y parecía disparado a por el triunfo, pero la resistencia del alemán fue espectacular, como lo ha sido todo el torneo. No se ha rendido y ha salido de situaciones imposibles, como el 4-1 contra Griekspoor en el quinto set que remontó. Con 2-1 y servicio de Carlos en ese parcial definitivo se puso 15-40 Alexander... Y doble falta del español.

El árbitro bajó a mirar la marca y decidió que la bola era mala. Protestó Zverev señalando lo que él consideraba que era fuera. Después, en una repetición, se vio que efectivamente la bola había salido.

Pero fue mala por apenas 2 milímetros, imposible de percibir a ojo humano, pero en Roland Garros todavía no hay Ojo de Halcón ni tecnología, y el punto se repitió. Alcaraz remontó ese juego y salvó el break. No se sabe lo que hubiera pasado de haber arbitrado en la otra dirección, porque eso es tenis ficción. Zverev siguió peleando, pero sólo logró ganar un juego más. Tampoco en rueda de prensa dio demasiada importancia a ese momento el tenista de Hamburdo: "Ha habido momentos muy desafortunados en el quinto set. He escuchado que su saque en el 2-1 fue malo, lo he visto de los datos del ojo de halcón. Si le hubiera roto ahí... Y he tenido opciones de break en los juegos posteriores, pero es lo que hay. Él ha jugado increíble, mejor que yo en el cuarto y quinto set, pero creo que yo no he estado mal", aseguró.