El dinero que se lleva Alcaraz tras ganar Roland Garros, el tercer Grand Slam de su carrera

Carlos Alcaraz conquistó el tercer Grand Slam de su carrera, con 21 años cumplidos apenas hace un mes. Las tres últimas temporadas las ha terminado levantando al menos uno de los cuatro torneos principales. En 2022 ganó el US Open, a Ruud en la final, lo que le convirtió en el número uno más joven de la historia; en 2023 destronó a Djokovic en Wimbledon en una final icónica, pues el serbio llevaba desde 2017 sin ceder en la hierba del All England Club; y en este curso ya tiene Roland Garros y quedan dos citas más, Wimbledon y el US Open... O tres, pues es año olímpico y el oro en París es otra de las motivaciones del tenista español.

Gran cheque

Además de la gloria, el premio económico para el campeón de la Copa de los Mosqueteros también es suculento. 2,4 millones de dólares (unos 2,22 millones de euros aproximadamente). Mientras que Alexander Zverev, como finalista, acumula 1,2 millones de dólares (1,11 de euros, aproximadamente).

Este cheque para Carlos Alcaraz se suma a los 28.934.769 dólares (26.760.000 euros aproximadamente) que ya ha acumulado en su carrera, sólo en premios por los resultados conseguidos, sin contar patrocinios, exhibiciones o el extra que dan a los mejores tenistas del mundo en algunos torneos sólo por participar. Alcaraz ha conquistado ya 14 títulos. Aparte de los 3 Grand Slams, son 4 Masters 1.000.

El récord de Djokovic

El récord de dinero ganado en premios en la historia lo sigue teniendo Novak Djokovic. Hasta París llevaba un acumulado de 182.043.906 dólares (168.340.000 euros) por sus 98 títulos y el resto de resultados. Los cuartos de final a los que llegó en París le reportarán 415.000 dólares (383.750). Ahora, el jugador serbio le tendrá que parar por la rotura de menisco de la que se operó. No podrá jugar en Wimbledon e intentará participar en los Juegos Olímpicos de París. Ganar el oro es uno de los pocos grandes logros que le faltan. Tiene un bronce, en Pekín 2008. En Tokio 2020 jugó el partido para el bronce también, pero fue derrotado por Pablo Carreño. En Roland Garros no ha podido defender el título, pero sí le dio tiempo a sumar otro récord a los muchísimos que ya tiene: llegó a las 370 victorias en torneos de Grand Slam, superando las 369 de Roger Federer.

El podio de tenistas que más dinero han ganado en premios lo completan, lógicamente, Rafa Nadal, con sus 22 Grand Slams, con 134.808.161 dólares (124.660.000) y Roger Federer, ya retirado con 20 Grand Slams y 103 títulos, 130.594.339 (120.760.000).