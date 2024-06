La felicitación de Rafa Nadal a Alcaraz después de su triunfo en Roland Garros

Carlos Alcaraz ganó Roland Garros y se fue a dar un abrazo a sus padres y a su equipo. Estaba emocionado el murciano después de hacer historia al conquistar, con 21 años, su tercer Grand Slam, además distintos: US Open 2022, Wimbledon 2023 y Roland Garros 2024. La tierra de París era el sueño desde pequeño, y ya lo ha conseguido. Una de las primeras felicitaciones que recibió en redes sociales fue de quien era su ídolo de niño. Sí, Rafa Nadal. "Enhorabuena @carlosalcaraz por esta inmensa victoria!!!! Grande!!!! Muy contento por tus éxitos !!! #Vamos", le escribe, con una bandera de España.

A Carlos le entregó la Copa de los Mosqueteros Bjorn Borg, que era el rey de Roland Garros hasta la llegada de Nadal. El balear y sus 14 títulos le convierten en el rey del torneo. Este año también ha participado, después de estar casi dos temporadas en blanco. El sorteo no fue favorable y en primera ronda le tocó con el finalista Zverev, y aunque peleó, no pudo ganar el partido ni un set. Eso sí, el segundo parcial lo tuvo con 5-4 y saque, pero no logró cerrarlo. El mensaje de Nadal no fue la única interacción que tuvo con Alcaraz en redes sociales.

El zurdo también reposteó este mensaje de la cuenta oficial de Roland Garros, en la que dicen que la tierra ya tiene príncipe. Palabra del rey.