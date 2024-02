Proyectan una película porno en la pantalla gigante durante un torneo de tenis: "¡creo que eso no es una raqueta!"

Se ha convertido en el vídeo más viral del tenis durante esta semana. Sucedió ayer en el Córdoba Open 2024, un torneo de tenis en Argentina tuvo que ser interrumpido por la aparición de un vídeo pornográfico en una pantalla gigante. El torneo ATP 250 se vio envuelto en controversia el primer día cuando una enorme pantalla de televisión en el lugar mostró a dos individuos realizando diversos actos sexuales.

El incidente provocó una gran revuelo en las redes sociales después de que un video se volviera viral mostrando la película porno en pleno partido mientras los aficionados presentes se quedaban estupefactos. Pareció tener lugar dentro del terreno del Estadio Mario Alberto Kempes, frente a un pequeño grupo de fans que se encontraban cerca del área de asientos para comidas y bebidas junto a una de las canchas. El video duró varios minutos y la organización a instado a los funcionarios del torneo a ofrecer una explicación sobre lo sucedido.

El Open de Córdoba es un evento sobre tierra batida que cuenta con un campo de 28 jugadores. Se celebró por primera vez en 2019 y se ofrece un premio total de unos 500.000 euros. Lo encabezan las estrellas locales Francisco Cerundolo, Sebastián Báez y Tomás Martín Etcheverry, quienes vencieron a Andy Murray en la primera ronda del Abierto de Australia el mes pasado.

Uno de los primeros en reaccionar a este extraño error fue el ganador de dobles del Abierto de Australia de 2022, Thanasi Kokkinakis. "Jajajaja, ya terminé" escribió en redes sociales junto con un emoji de cara risueña.

Los usuarios de Stunned X no pararon de burlarse del incidente. "Bueno, esa es una forma de atraer a la gente para que venga a ver tenis" o "Definitivamente alguien está perdiendo su trabajo hoy" fueron algunos de sus comentarios..

“No creo que así sea como se supone que debes agarrar una raqueta” o "No he jugado al tenis en mucho tiempo pero creo que eso no es una raqueta", fueron otros de los jocosos comentarios.