La reacción de Milei al conocer a Nadal y cómo las redes arden contra Rafa

La Rafa Nadal Academy evoluciona mucho más allá de sus instalaciones deportivas. Y abre una nueva vía en su estrategia de explotación. Apuesta por el turismo de negocios. MICE (Meetings -reuniones-, Incentives -incentivos-, Conferences -congresos- y Exhibitions -ferias o exposiciones-). Ya son 115 los eventos celebrados relacionados con esta materia.

La academia sigue siendo el escenario para que los y las jóvenes apuesten por desarrollarse tanto académicamente como deportivamente en su etapa de formación.

El centro de alto rendimiento ubicado en Manacor, la ciudad natal de Rafa Nadal, también se ha convertido en uno de los grandes imanes turísticos de Mallorca gracias a la implantación de sus programas deportivos para todos los públicos y a su oferta gastronómica.

Otro de los alicientes que lo convierten en un punto de encuentro para los turistas es el Museo de Rafa Nadal, la primera y única exposición sobre la carrera de la leyenda mallorquina en el mundo, que atrae a más de 100.000 visitas año tras año desde su inauguración en 2016.

En lo que se refiere al turismo MICE, la academia dispone de espacio para albergar reuniones, conferencias y congresos a lo largo de todo el año, llegando a celebrarse un total de 115 eventos relacionados con esta materia. El centro cuenta con un salón de actos de 386 metros cuadrados que se puede dividir en dos y otra sala de conferencias de 120 metros cuadrados.

Los trabajadores que visitan las instalaciones por motivos laborales también son asiduos a complementar sus viajes con actividades deportivas y lúdicas, protagonizadas en su mayor parte por el tenis y el pádel.

La Pista Central ofrece una capacidad de albergar actos con gran afluencia gracias a sus gradas y se complementa con las pistas interiores.

Otro de los puntos fuertes es la oferta de restauración envuelta en los "Grand Slams" que se celebran en el circuito de tenis internacional, tratando de acercar el ambiente de las cuatro grandes citas a una sola instalación. Entre los negocios destaca el Roland-Garros, enmarcado en temática parisina dentro de la propia academia y decorado con imágenes de deportistas con un pasado relevante en el torneo como Steffi Graff, Bjön Borg o Chris Evert, además del propio Nadal.

