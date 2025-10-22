El nuevo récord que Alcaraz le arrebata a Nadal: la fortuna que mueve el tenista murciano

España es un país con gran tradición tenística, pero dos nombres emergen por encima del resto: Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, maestro y discípulo. El manacorí es el mejor deportista de la historia de nuestro país. Se retiró con 22 Grand Slam y un sinfín de hazañas difíciles de olvidar por los amantes del deporte y concretamente de la raqueta. Una figura inigualable que ha encontrado un heredero perfecto para seguir llevando el tenis español a lo más alto.

Carlos Alcaraz es el número uno del mundo y ya suma seis Grand Slam. El último llegó el pasado septiembre al vencer de manera contundente a su gran rival generacional, Jannik Sinner. La cifra de grandes títulos a sus 22 años asusta, pero más lo hace al compararlo con los que llevaban los miembros del 'Big Three' a su edad. Nadal tenía cinco, mientras que Federer y Djokovic únicamente habían logrado uno. El tenista de El Palmar está devorando récords y ahora ha logrado uno nuevo gracias a uno de los títulos mencionados previamente.

Este es el nuevo récord de Alcaraz

El nuevo récord de Carlos Alcaraz es fuera de la pista, aunque gracias a lo logrado dentro de ella: la raqueta con la que Alcaraz ganó su primer título en Wimbledon ha sido vendida por 173.000 dólares (149.000 euros), la cifra más alta que jamás se ha pagado por una raqueta de tenis en una subasta, según informa TMZ. Prestige Memorabilia fue la encargada de listar el objeto y comprobó que fue usada en diez fechas, incluida la inolvidable final ante Novak Djokovic.

Los detalles de la raqueta subastada de Alcaraz Prestige Memorabilia

El murciando levantó su primer trofeo en el All England Tenis Club en un partido épico con el serbio. Alcaraz pagó los nervios y fue superado por un contundente 6-1 en el primer set, pero se levantó en un tie break dramático y bajo presión en el segundo set para acabar ganando en el quinto por 6-4. Fue su segundo Grand Slam y una de las raquetas con la que consiguió la hazaña ha alcanzado un valor nunca antes visto en una subasta tenística.

No se ha hecho público el nombre del ganador de la puja, pero el valor de la raqueta puede seguir subiendo según se vaya haciendo más grande la leyenda del número uno del mundo, que solo parece tener rival en Sinner en la actualidad.

Atrás queda el récord de Nadal

La raqueta de Wimbledon pasa a ser la más cara, derrocando el récord que ostentaba Rafael Nadal por partida doble. El rey de París tenía hasta ahora el récord por la raqueta con la que logró el triunfo en Roland Garros 2017 con un precio de 157.000 dólares (135.000 euros) al final de la subasta, finalizada en junio de este mismo año 2025. Nadal arrasó a Wawrinka en la final de ese año, sin darle la opción de ni siquiera arrebatarle un set en 'su' Philippe Chatrier.

La tercera raqueta subastada a un mayor precio, hasta ahora la segunda, también es de Nadal, en este caso con la que logró ganar el Open de Australia de 2022. Su precio fue de 139.700 dólares, unos 120.4702 euros al cambio. Esa final ante Medvedev es una de las mayores remontadas de la historia del tenis, con el tenista español levantándose tras ir dos sets abajo, 2-3 y 0-40 en el tercer set para ganar en un épico quinto por 7-5.

Medvedev mira a Nadal besando la copa de campeón del Open de Australia Andy Brownbill Agencia AP

Que el precio de la raqueta de Alcaraz haya superado la de estos dos momentos históricos solo hace que demostrar el ascenso meteórico de la figura del murciano, que ya es un emblema del deporte a nivel mundial con tan solo 22 años. Buscará seguir aumentando su leyenda con las ATP Finals y la Copa Davis antes de recargar pilas de cara a la temporada 2026.