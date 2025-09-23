Nadal denuncia una estafa: se imita su voz y su imagen por IA para dar consejos de inversión

La Inteligencia Artificial está en boca de todos, puede ser una gran ayuda, pero también puede usarse de forma perversa, como ha denunciado Rafa Nadal, el deportista español más importante de la historia, leyenda del tenis mundial. Esto escribió en sus redes sociales: “Hola a todos, comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz. En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes. Gracias a todos por la atención y el apoyo”.

El jugador manacorense se retiró en noviembre del 2024, en la Copa Davis que se celebró en Málaga. Rafa perdió su partido contra Van de Zandschulp, España no pudo pasar la eliminatoria con Países Bajos y así se puso el punto y final a la carrera de uno de los mejores deportistas en general, y tenista en particular, que se ha visto, ganador de 22 Grand Slams, y poseedor de uno de los récords que tiene pinta de que va a tardar mucho, mucho tiempo en superarse, si es que se logra: 14 Roland Garros. Desde que colgó la raqueta, se dedica a su familia y también a sus negocios, entre los que está la Rafa Nadal Academy, su academia en Manacor; o una cadena hotelera. Este 2025 acudió a París para recibir un homenaje inolvidable de Roland Garros: una placa con su huella quedó para siempre en la pista Philippe Chatrier, donde gran parte de su leyenda tomó forma.