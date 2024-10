Sinner se asegura acabar 2024 como líder de la ATP: ¿qué números uno no pudieron terminar el curso en lo más alto?

Ser número uno del mundo es algo que, en el cuadro masculino, sólo han conseguido 29 tenistas desde que se hace el ranking. La “era Open”, que es como el comienzo del tenis tal y como se entiende hoy, cuando profesionales y amateurs se fusionaron, arrancó en 1968, pero hasta agosto de 1973 no se estableció la clasificación mundial. Esos cinco años de “vacío” hacen que tenistas tan históricos como Rod Laver y Arthur Ashe, que dan nombre a las pistas centrales de dos de los Grand Slams del circuito, el Open de Australia y el US Open, respectivamente, no figuren en la lista de tenistas que han ocupado el trono del tenis. Laver, recordemos, entre otras hazañas, sigue siendo el único hombre que ganó en esta “era Open” el Grand Slam de verdad, los cuatro “Grandes” la misma temporada, en 1969.

Sinner, número uno 29

El último en llegar a lo más alto ha sido Jannik Sinner, el primer italiano que lo consigue. El pelirrojo, además, con su resultado en Shanghái, donde se llevó el título superando en la final a Djokovic, se ha asegurado acabar el curso conservando la corona, lo que también es un honor que no todos los número uno han tenido. Diez de ellos lo fueron durante la temporada, pero no lo lograron al acabarla.

La historia de los número uno

El primer jugador en comandar el ranking fue el rumano Ilie Nastase, y terminó ese 1973 ahí. Después, Jimmy Connors lo logró durante cinco años consecutivos, de 1974 a a 1978. En el 79 y el 80, Bjorn Borg, para dar paso a la época de John McEnroe, de 1981 a 1984. Al genio estadounidense le toma el relevo Ivan Lendl, tres campañas seguidas, de 1985 a 1987. Mats Wilander corta en 1988 la racha del checo, que regresaría y sí acabaría como número uno 1989. Dos años de Edberg, 1990 y 1991; y uno de Jim Courier, 1992; precedieron al rey Pete Sampras: de 1993 a 1998. Le destronó Agassi, su gran rival y némesis tenística, en 1999. Kuerten, en 2000; Hewitt, en 2001 y 2002, y Roddick, en 2003, dan paso a la era del “Big 3”. Federer, de 2004 a 2007; Nadal en 2008; Federer repitió en 2009; Nadal en 2010; Djokovic irrumpió por primera vez en 2011 y 2012; Nadal, 2013; Djokovic, 2014 y 2015; Murray, 2016; Nadal, 2017; Djokovic, 2018; Nadal, 2019; Djokovic, 2020 y 2021. Esto lo corta Alcaraz en 2022, aunque el curso pasado Nole acabaría por octava vez un año liderando la ATP. Con ello amplió el récord que ya era suyo. Le sigue Sampras con 6 y Connors, Federer y Nadal, con cinco. Sinner será el último.

Los otros número uno

En medio de todos estos “monstruos” de la raqueta, los diez que llegaron a dominar, pero no pudieron acabar el curso siendo los mejores: Newcombe (1974), Boris Becker (1991), Thomas Muster (1996), Marcelo Ríos (1998), el único que fue número uno sin ganar un Grand Slam; Carlos Moyá (1999), Kafelnikov (1999), Patrick Rafter (1999), Marat Safin (2000 y 2001), Juan Carlos Ferrero (2003) y Daniil Medvedev (2022).