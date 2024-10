Alcaraz vio sentado al lado de Federer y charlando con él la final de Shanghái entre Djokovic y Sinner

Tres números uno sentados al lado en la final del Masters 1.000 de Shanghái que enfrentaba a Jannik Sinner y Novak Djokovic. En medio de Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz se sentó... Roger Federer, la leyenda suiza, que durante muchos momentos del choque charló con ambos. Especialmente lo hizo con "Juanki", mientras Carlos escuchaba atentamente lo que decían.

Juan Carlos fue uno de los principales rivales de Federer en el comienzo de su carrera. En el año 2003 ellos dos y Andy Roddick peleaban por ser el número uno del mundo. El español llegó a serlo entre el 8 de septiembre y el 3 de noviembre de esa temporada. En esos meses, incluso llegó a vencer a Federer en las semifinales del torneo de Madrid, cuando se jugaba en la Casa de Campo, en pista dura, a cubierto y en octubre. Ganó 6-4, 4-6 y 6-4. Fue su último triunfo ante el helvético, que le ganaría ocho veces seguidas después, para el 10-3 final que reflejan sus cara a cara. Ese año, por cierto, lo terminó Roddick como número uno. Fue la temporada previa al arranque de la época de dominio del suizo, y poco después del “Big 3”. Y ese año 2003, curiosamente, fue cuando nació Carlos Alcaraz.

La espina de Alcaraz

En el caso de Alcaraz, en su carrera le queda la espina de no haberse podido enfrentar con Federer, ya que su explosión en el circuito coincidió con los años en los que Roger estaba intentando recuperarse de la lesión en la rodilla que finalmente le llevó a retirarse. Así lo admitió el propio jugador murciano en 2022, poco después de convertirse en el número uno del mundo más joven de la historia: “Qué decir de Federer. Talento puro, clase, elegancia. Ha durado tanto por cómo juega, parece que no se exigía. Es un honor haber visto a Roger Federer durante mi infancia, haber aprendido de él... Ojalá pudiera ganar lo mismo.... Bueno, una cuarta parte. Sólo puedo decir gracias. Me queda la espina de no haber jugado contra él... Pero mejor así que haber perdido”. Sí entrenaron una vez en Wimbledon, cuando Carlos estaba jugando el júnior.

El actual número dos del mundo, pese a su eliminación en Shanghái en cuartos ante Machac, se ha quedado para viajar la próxima semana a Arabia y disputar la exhibición Six Kings Slam, en la que también estarán Djokovic, Nadal, Sinner, Medvedev y Rune.