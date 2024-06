Sinner: de las risas por un estornudo que casi no le deja sacar al gesto deportivo del día y a la final de Halle

Jannik Sinner derrotó al chino Zhang por 6-4 y 7-6 (7/3) en en las semifinales de Halle un partido que se le pudo complicar de verdad. En el segundo parcial, con 5-6 a favor del tenista asiático tuvo un 30-40, bola de set, que además se jugó con segundo saque. El número uno del mundo lo solventó con grandeza, con un derecha ganadora inapelable.

Pero no fue el mayor acto de grandeza en el encuentro del italiano, que ejerció como líder de la clasificación más allá de los tenístico. El comienzo del tiebrek fue con una doble falta de Zhang, que pidió la revisión. No la pudieron mostrar por un problema técnico, pero Timo Janzen, el juez de silla, informó de que desde la sala donde pueden visualizar la el bote le habían confirmado que era mala, por lo que el desempate empezaba 1-0 para Sinner. El italiano no quedó conforme, y decidió que el punto se repitiera, desde el comienzo, con primer saque para el chino. El resultado terminó siendo el mismo por un error no forzado de Zhang.

La anécdota del partido se vivió un momento antes. Justo después de que Jannik salvara el punto de set, se disponía sacar y justo cuando lanzó la bola al aire un aficionado estornudó y al jugador nacido en San Cándido le entró un ataque de risa. Intentó servir de nuevo, pero no podía parar de reír, e incluso se lo contagió a su rival. Pero rápidamente volvió a concentrarse y cuando pudo por fin sacar consiguió un punto directo.

El triunfo mete a Sinner en la final de Halle, donde se encontrará con Hubert Hurkacz, que derrotó a Alexander Zverev (7-6 [7/2] y 6-4). Pase lo que pase en el partido, el polaco se colocará como siete del mundo, la mejor clasificación de su carrera, y el italiano aumentará la ventaja al frente de la clasificación. Curiosamente, los dos han jugado juntos en Halle el torneo de dobles (fueron eliminados en cuartos por los franceses Doumbia y Reboul), dejando puntos espectaculares como estos:

Sinner por cierto, se ha hecho viral varias veces por algunos de los puntos que ha protagonizado en Halle, como este ante Griekspoor, en el que llega a una pelota imposible lanzándose a los Superman.

También este ante Marozsan en el que resbala (en hierba), vuela, gira en el suelo, se levanta y retrocede para lograr un passing:

El cara a cara entre Sinner y Hurkacz refleja un 2-2, pero nunca se han enfrentado en hierba.