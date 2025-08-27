Horario y dónde ver hoy en tv y online el Alcaraz - Bellucci, segunda ronda del US Open 2025

Este tramo de la temporada fue muy duro para Carlos Alcaraz en 2024. Después de perder la final olímpica en París contra Novak Djokovic, quedó algo afectado anímicamente y los siguientes torneos no encontró su juego. En 2025 está siendo muy distinto: campeón en Cincinnati la semana pasada, su puesta en escena en el US Open ante un tenista tan peligroso como Opelka fue convincente.

El año pasado, la segunda ronda fue el límite de Alcaraz en Nueva York, sorprendido por Van de Zandschulp. Esta vez en la segunda ronda se enfrenta al italiano Mattia Bellucci, de 24 años, dos mayor que Alcaraz, que ha vivido un año de sensaciones. Al principio, brilló en Róterdam, donde eliminó a Medvedev y Tsitsipas y llegó a semifinales. Fue superado por De Miñaur, que en la final se enfrentaría precisamente a Alcaraz. El español conquistó el primer título del año y el primero en su carrera bajo techo.

Después, entre abril y junio, tuvo nueve derrotas consecutivas: en la previa de Montecarlo ante Marozsan, en la previa del Godó ante Coric, en primera ronda de Madrid ante Dzumhur, en el Challenger de Aix-en-Provenze ante Albert Ramos, en el estreno en Roma ante Pedro Martínez, en el de Roland Garros ante Jack Draper, en el Challenger de Birmingham ante Martín Landaluce, en Hertogenbosh ante McDonald y en Queen's ante Moutet.

Zurdo, juega con revés a dos manos muy plano, mientras que a la derecha le da más efecto. Es fan de Rafa Nadal y actualmente ocupa el puesto 65 del ranking, cerca de su mejor posición, la 63, el mes pasado.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Bellucci

Alcaraz repite en el turno de noche del US Open, donde el show americano se multiplica. Su partido de segunda ronda contra Mattia Bellucci se disputa en la madrugada del miércoles 27 de agosto al jueves 28 de agosto, a la 01:00 en España (medianoche en Canarias). En Nueva York son seis horas menos. El duelo, como todo el torneo, puede verse en directo a través de Movistar Plus, y el minuto a minuto del partido puede seguirse a través de la web de LA RAZÓN (www.larazon.es).

Resto de españoles que juegan hoy miércoles 27 de agosto

Aparte de Alcaraz, otros tres españoles saltarán a pista en la jornada del miércoles 28 de agosto, por la tarde o de madrugada. Pablo Carreño desafía a Ben Shelton, uno de los tenistas más en forma, en la pista Louis Armstrong, la segunda en importancia del US Open. Será también de madrugada, a las 03:00 horas, aproximadamente (02:00 en Canarias). A las 19:00 horas (18:00 en Canarias), Cristina Bucsa contra la checa Eala en la pista 7. A las 20:00 horas (19:00 en Canarias) en la pista 10, Rinderknech contra Alejandro Davidovich. También podrá verse a Novak Djokovic contra el estadounidense Svajda (17:30 horas).