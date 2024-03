Sorteado el cuadro de Indian Wells: ¿cuándo podría haber un Nadal - Djokovic, sin ser Rafa cabeza de serie? ¿Y un Alcaraz - Sinner?

Hace un par de semanas, Nadal y Djokovic coincidieron en un avión camino de Estados Unidos. Desde ahí, cada uno ha pasado el tiempo de forma distinta. Ambos han entrenado en las instalaciones de Indian Wells, pero después el serbio estuvo preparándose con universitarios en UCLA o ha ido a ver a su compatriota Jokic, estrella de la NBA; y el español disputó en Las Vegas la exhibición con Carlos Alcaraz de la que ha salido esperanzado al verse bastante competitivo tenísticamente, a la espera de si también puede tener continuidad física.

Las dos leyendas del tenis, 46 Grand Slams entre ambos, van a coincidir en un torneo un año y dos meses después. La última vez que estuvieron juntos en un cuadro final fue en el Open de Australia 2023, cuando Rafa se hizo daño en el psoas ilíaco de la pierna izquierda y tuvo que pasar por el quirófano. Estuvo once meses de baja. La última vez que jugaron el mismo Masters 1.000 fue París-Bercy 2022. La última vez que los dos disputaron Indian Wells fue 2019.

Nole, por primera vez desde la pandemia

Será una cita de reencuentros. El suyo propio y también por separado. El de Rafa, con la competición después de dos meses de nuevo parón, tras su reaparición en Brisbane el pasado enero. Se hizo un poco de daño cerca de donde se lesionó de gravedad y prefirió no arriesgar. El de Djokovic será con el mismo Indian Wells, donde ha sido cinco veces vencedor, pero donde no ha podido estar los últimos cuatro años. En 2020 no se disputó por la pandemia y en 2021 (se jugó en octubre), 2022 e incluso 2023 no podía acceder a Estados Unidos sin estar vacunado contra el covid-19 y se quedó en casa.

El sorteo no sonríe a Nadal

Nole, un año menor que Nadal, llega con unas aspiraciones diferentes a California. Si las de Rafa son probarse, y sumar todos los partidos que pueda, sentirse tenista de nuevo; las de Novak son ganar, tras las dos decepciones de enero: las derrotas en la United Cup y, sobre todo, en el Open de Australia. El español utilizará el ranking protegido (ahora es el 652 del mundo), lo que le permite poder jugar, pero no como cabeza de serie, por tanto deberá disputar la primera ronda y podía enfrentarse con Djokovic en cualquier momento. No hace tanto que solo podían jugar finales y semifinales. El sorteo de Indian Wells ha deparado que para que haya otro duelo entre ellos (es el partido más repetido en la historia del tenis, 59 veces, 30 triunfos de Novak y 29 de Rafa) también tienen que llegar a semifinales, aunque el camino del balear es más que complicado, más dada su situación.

El debut de Nadal en este primer Masters 1.000 del curso será contra Milos Raonic, veterano canadiense al que conoce de sobra: 10 choques previos, 8-2 para el español. Raonic está también apurando su carrera (aunque es cuatro años más joven que Nadal) y no está en su mejor forma física: se ha retirado de los dos torneos disputados en 2024, en la primera ronda del Open de Australia y en la tercera de Rotterdam. Su saque sigue siendo demoledor, por lo que el pupilo de Carlos Moyà no tendrá mucho ritmo de bola. Después, por lo citado antes del ranking, el balear ya se vería con un "top 10" como el danés Holger Rune, el 7 del mundo. El siguiente oponente podría ser el italiano Musetti en tercera ronda; y Fritz o el argentino Baez, que está en el mejor momento de su vida, en octavos; Medvedev en cuartos y después Djokovic. Pero eso es mucho pensar si se tienen en cuenta las circunstancias actuales, incluso tratándose de Nadal. Sería una de sus mayores proezas.

A Novak, por su parte, los mayores peligros serían el argentino Etcheverry (tercera ronda), Tommy Paul o Ugo Humbert en octavos y Hurkacz en cuartos. La semi lógica sería con Medvedev.

Alcaraz - Sinner, ¿en semifinales?

Por el otro lado del cuadro van los otros dos tenistas que apuntan a grandes protagonistas. Carlos Alcaraz defiende título y se estrena ante el ganador del Van Assche o Arnaldi, ninguno de los dos cómodo en apariencia. Un camino lógico por ranking (que luego no se suele cumplir, siempre hay sorpresas) sería Félix Auger-Aliassime a continuación; Jarry (su verdugo en Buenos Aires) o Khachanov en octavos; Zverev (el tenista que le eliminó en el Open de Australia) o De Miñaur en cuartos; y uno de los que sería partidos más esperado contra Jannik Sinner en semifinales, repitiendo lo del año pasado. En esa ocasión venció el español, pero poco después en Miami hubo venganza del italiano. Esta vez, además, Sinner ha evolucionado, es el hombre del momento, invicto en este 2024, con doce partidos y doce triunfos, lo que le ha llevado a conquistar el primer Grand Slam del año y el primero de su carrera, más el ATP 500 de Rotterdam. Podría arrebatar el número dos del mundo al murciano.