El torneo que no ganará Djokovic en 2024

Novak Djokovic afrontó la parte final de la pasada temporada con dos objetivos, que definió el mismo: “Acabar el año como número uno y la Copa Davis”. Y cuando a Nole se le pone algo entre ceja y ceja... Pero no, esta vez no pudo cumplir ambos: sí terminó en lo más alto de la clasificación mundial, después de ganar las ATP Finals, pero en la Copa Davis se encontró con Jannik Sinner y con Italia.

En el duelo individual de las semifinales, disputadas en Málaga, Nole tuvo un 2-6, 6-2, 5-4 y 40-0, tres pelotas de partido con su servicio que desaprovechó. No sumó un juego más en el encuentro. Después, en el dobles, con la eliminatoria 1-1, hizo pareja con Kecmanovic y no pudieron con Sinner y Sonego (6-3 y 6-4). “Personalmente es una gran decepción. Asumo la responsabilidad, habiendo tenido tres puntos de partido y estando tan cerca de ganarlo. Es realmente desafortunado. Pero esto es deporte”, dijo Djokovic. “Cuando pierdes por tu país, el sentimiento de amargura es aún mayor”, añadió, visiblemente abatido.

Baja en la eliminatoria de 2024

La siguiente oportunidad iba a ser en 2024, pero el verbo en pasado está bien utilizado, porque ya no va a ser. Serbia ha caído claramente ante Eslavaquia y ha quedado fuera de la fase de grupos. En esa eliminatoria no jugó Novak, después de caer en las semifinales, también contra Jannik Sinner, su verdugo los últimos tiempos. Recientemente se ha conocido que jugó enfermó ese primer Grand Slam del curso, donde era el gran favorito para conquistar el que hubiera sido su undécimo título en Melbourne y su Grand Slam número 25. Decidió parar y no acudió a la cita de la Davis a la que, en realidad, suelen faltar algunos de los tenistas más importantes. Serbia no tenía el pase directo a la fase de grupos, se lo tenía que ganar contra Eslovaquia, y el resultado fue rotundo: Klein ganó a Kecmanovic (7-6 y 6-2), Molcan a Lajovic (4-6, 6-2 y 6-0) y Zelenay y Klein se impusieron a Cacic y Kecmanovic (7-6 y 6-3) para cerrar por la vía rápida. Serbia era local y la eliminatoria se jugó en tierra batida bajo techo.

Novak Djokovic tiene una Copa Davis en su palmarés. La ganó en 2010, cuando todavía se disputaba con el antiguo formato. Serbia eliminó a Estados Unidos (Novak ganó los dos puntos individuales que jugó), a Croacia (dos puntos individuales), a la República Checa (perdió el partido de dobles y ganó el único individual que jugó) y a Francia en la final (los dos puntos individuales que disputó).