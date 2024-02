La alergia de Sinner a las redes sociales

Jannik Sinner regresó a Italia con el primer Grand Slam en su palmarés. Paseó el trofeo por Roma, pero el de San Cándido no pudo evitar una de las polémicas que le rodean cuando pisa su país de origen. Y es que Sinner no tiene su residencia en Italia, la tiene en Mónaco. Él ofrece sus razones: "Cuando cumplí 18 años me fui con Piatti a entrenar a Bordighera y él residía en Mónaco. Decidí hacer lo mismo que él para favorecer los entrenamientos y porque el ambiente allí es genial, ya que hay muchos tenistas de élite con los que puedo entrenar durante todo el año. Las instalaciones son perfectas y me siento como en casa porque tengo una vida tranquila, puedo salir a la calle e ir al supermercado sin problema alguno. Allí estoy bien".

En la entrevista en la RAI, Sinner también hizo referencia a uno de sus aspectos que es más comentado en el circuito. Se trata de su ausencia en las redes sociales. "Siempre les digo a los jóvenes que tengan cuidado con las redes sociales porque se proyectan cosas que no son verdad. La gente transmite que tiene una vida fantástica cuando en realidad quizá las cosas les vayan mal. No me gustan porque no considero que muestren la verdad y, honestamente, vivo mucho mejor sin ellas y así seguiré".

Quien sí es un habitual en las redes sociales y a nivel mediático es Nick Kyrgios. El australiano ejerció de comentarista de Eurosport durante el torneo y sus elogios a Sinner fueron constantes. "Al principio de temporada pronostiqué que este año tendríamos un nuevo campeón de Grand Slam, ya fuera en Australia o en otro torneo. Seguro que esto supondrá un gran salto para él, creo que vamos a verle ganar muchos más Grand Slams en los próximos dos años y ahora que ya tiene uno va a ser imparable", comentó Kyrgios.

"Lo que más me impresiona es que muestra una madurez increíble. Después de haber ganado el título más importante de su vida, se le vio muy humilde en el discurso, con cumplidos para todo el mundo y eso te da una idea de cómo es en persona. Es un tipo súper agradable y creo que estará ahí arriba por mucho tiempo", afirmó el australiano.

Aspirantes a la fase final de la Davis

Veinticuatro equipos, entre ellos potencias como Canadá, campeona hace dos temporadas; Croacia, subcampeona en 2021; Francia, diez veces vencedora o Estados Unidos, el país con más éxitos en la historia, conforman las doce eliminatorias de clasificación de donde saldrán otros tantos equipos que compondrán el cartel definitivo de las Fase Final de la Copa Davis 2024.

Alguno de los principales jugadores del circuito han acudido a la llamada de su equipo para pujar por el objetivo. Es el caso del noveno del ranking ATP, Taylor Fritz, líder de Estados Unidos, que acude a Vilna para conseguir la meta frente a Ucrania. Sin embargo, el sexto del mundo, el alemán Alexander Zverev, ha causado baja por enfermedad en el equipo que se enfrentará a Hungría para alcanzar un lugar en las finales.

Eliminatorias de clasificación para la fase final: Canadá - República Corea; Serbia - Eslovaquia; Croacia - Bélgica; Hungría - Alemania; Países Bajos - Suiza; República Checa - Israel; Ucrania - Estados Unidos; Finlandia - Portugal; China Taipei - Francia; Argentina - Kazajistán; Suecia - Brasil y Chile - Perú.