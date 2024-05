El vídeo que muestra lo que significa Rafa Nadal en el mundo: así ha sido la emocionante despedida del público de Roma

El año 2024 está siendo de muchas emociones y contrastes para Rafa Nadal. El balear volvió a jugar en enero tras casi un año de parón por la rotura en el psoas ilíaco, de la que finalmente tuvo que operarse. Participó en Brisbane y se hizo daño y tuvo que volver a parar. Así, luchando por regresar, pasó los primeros meses. Reapareció en Barcelona y cada torneo que juega apunta a ser la última vez que va estar allí. El zurdo no habla de retirada de forma muy abierta, pero sí de que lo lógico, con lo que ha pasado los dos últimos años, es que esta sea su última temporada.

Allí donde va, le tienen preparado un homenaje. En Madrid perdió en octavos contra Lehecka y desplegaron unas pancartas con sus cinco títulos (más que nadie), con la pista Manolo Santana de la Caja Mágica en pie, su mujer Mery y su hermana Maribel llorando... Él hizo un discurso emotivo, pero admitió también que no quería que fuera un mar de lágrimas, porque no era su retirada del tenis.

En Roma no pasó de segunda ronda ante un gigantesco Hurkacz. Se fue de la pista visiblemente enfadado, pero después, en el recorrido por el puente en el que pueden verle los aficionados, había cientos de ellos esperando y gritando su nombre. Los vídeos son impresionantes, uno de la propia organización y otro del periodista Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto). En pista ya cantaban "Rafa, Rafa". Y lo mismo que los aficionados, los y las tenistas. Antes de Nadal jugó Swiatek, la número uno del mundo, y dijo que Nadal había sido su único ídolo.

Esta vez no jugaba en casa, en Madrid, pero es que la figura de Rafa Nadal como deportista es universal y le quieren en todos lados. Consiguieron sacar una sonrisa al tenista después de su derrota. Rafa saludó a los aficionados seguramente por última vez en Roma, donde también es el rey, ya que ha levantado el trofeo hasta en diez ocasiones. "Nunca dije que fuera a ser mi último torneo aquí. Lo dije en Madrid porque ese era el caso. Aquí no estoy seguro al 100%. Probablemente sea al 98%, pero no voy a decir 100% cuando no es 100%, así que...", confesó. "Son sensación diferente aquí que en Madrid. Una historia diferente. Un momento diferente para mí. No lo sé. Yo no esperaba ninguna ceremonia honestamente. Si me retiro, creo que con suerte van a tener tiempo si quieren hacer algo en los próximos años", añadió. Habían preparado una ceremonia tras el encuentro, pero según confirmaron a Efe fuentes de la Federación italiana, el tenista se negó.

Respecto a los aplausos del público, aseguró: "Siempre me he sentido muy querido y apoyado durante toda mi carrera tenística. Ahora no es una excepción. Probablemente cuando la gente empieza a ver que no habrá muchas oportunidades de verme jugar de nuevo se sientan un poco más emocionados, un poco más tristes porque al final es de alguna manera el final de probablemente una era importante en la historia del tenis".