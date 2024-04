Así ha sido el emotivo discurso de Nadal, íntegro, para despedirse de Madrid y su público

Rafa Nadaltiró fuera un revés a dos manos contra Lehecka y con ello perdió el partido de octavos de final del Mutua Madrid Open por 7-5 y 6-4. No era un partido más, era el último que disputa en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica, el adiós del torneo en el que más veces ha participado, hasta en 20 ocasiones, no el que más veces ha ganado (aunque tiene cinco títulos, más que nadie), pero sí en el que el público más loco se volvía con él, más le animaba, más sufría... El jugador checo se contuvo en la celebración, se abrazó con Rafa y salió tímidamente al centro de la pista.

Normalmente ese es un momento para los vencedores, pero Lehecka se sentó y fue un espectador más de lo que estaba a punto de suceder: el homenaje al héroe, las pancartas que llevaban toda la semana esperando y que el propio tenista balear ha retrasado hasta los octavos de final, pese a que, como aseguró, hace tres semanas “no sabía si iba a poder volver a jugar un partido oficial. “Ha sido un viaje inolvidable, la primera vez que jugué fue en 2003 y la primera vez que lo hice siendo competitivo fue en 2005, ese ha sido uno de los partidos más emotivos [remontó dos sets a cero a Ljubicic], desde ahí, ha sido un cariño constante. No hay palabras”, afirmó en un primer momento.

Pero después de que las pancartas con el “Gracias, Rafa” y sus títulos se desplegaran, tuvo que encontrar esas palabras y este fue su discurso íntegro, ante un público que le interrumpió con aplausos en varias ocasiones.

“Era una broma, que el año que viene vuelvo, hombre... No, de verdad. Viendo las imágenes [pusieron un vídeo con alguno de sus mejores momentos, que vio con mucha atención], algunas parecen de otra vida. Hemos vivido tanto que es difícil... Sólo puedo agradecer a todos los que en algún momento me han ayudado en esta carrera, que aunque no se ha terminado, aquí en Madrid va a ser la última vez que vaya a estar. Para mí ha sido un... [aplausos que le interrumpen]. Para mí ha sido un regalo el que me habéis hecho durante estos 21 años, quizá es más importante que algún Grand Slam que he ganado por ahí. Las emociones que me llevo de jugar en Madrid, en esta pista, delante del público español, es algo que se quedará conmigo para siempre [otra interrupción por aplausos]. He tenido la suerte de haber podido hacer de lo que era un hobby mi trabajo, y aparte hacerlo de una manera destacada. Me siento un superafortunado de la vida por todo lo que he vivido, no puedo pedir más. Espero haber sido un ejemplo positivo para las nuevas generaciones, que esto es lo más importante.

Los momentos deportivos son emocionantes. Siempre digo lo mismo como aficionado al deporte en general, el deporte genera ilusión y emoción, yo como aficionado lo he vivido y espero, y creo que sí, por lo que estoy viendo, yo he generado esa emoción y esa ilusión en todos vosotros [más aplausos].

Lo único que puedo decir es gracias, no puedo decir nada más porque lo que siento es esto. Es un día difícil cuando llega, es una realidad, pero la vida y mi cuerpo llevan tiempo mandándome señales de que este día tenía que llegar y creo que es el momento adecuado. Lo he podido hacerlo en una pista, que para mí era un sueño, y encima hacerlo en uno de los lugares que más me ha emocionado, así que muchísimas gracias por todo, gracias a todos, no quiero agradecer al equipo, a la familia porque no me retiro, lo haré el día que me retire, pero bueno, muchísimas gracias a todos por ayudarme a sentir este momento, de verdad, gracias”.