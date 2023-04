«Ter Stegen es el mejor portero del mundo»

El Barcelona se acerca al título desde la seguridad que le da haber encajado sólo nueve goles en la temporada y acumular ya 23 partidos con la portería a cero. Una estadística que no se justifica sólo por la fortaleza del equipo en defensa. Nada sería igual si no estuviera detrás Ter Stegen.

El primer remate del Atlético no pudo detenerlo el guardameta alemán. No se había cumplido el minuto de juego cuando Griezmann mandó un balón al larguero desde el borde del área. Pero a partir de ahí Ter Stegen fue un muro insuperable para el Atlético. La muestra, especialmente, fue la parada en la segunda mitad a un sorprendente remate del francés de tacón.

«Yo siempre he dicho que Marc está entre los tres mejores porteros del mundo y para nosotros es el mejor portero del mundo sin ninguna duda», decía Xavi después del encuentro. «Tengo una confianza enorme en él , es un futbolista determinante y ahora está extraordinario. Es una garantía. Marc ha sido decisivo en muchos momentos de la temporada», añadía.

Con Ter Stegen el Barcelona casi se asegura que un gol es una victoria, algo que hasta hace un tiempo era prácticamente patrimonio exclusivo del Atlético de Madrid. «La contundencia te hace salir campeón. Si eres contundente en tu área y en la contraria, eres campeón», asume el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone.

El Barcelona no tuvo la contundencia acostumbrada en ninguna de las dos áreas, pero tenía a Ter Stegen, que lo salvaba todo. «Nosotros normalmente no concedemos tanto, pero el Atlético está en un momento extraordinario. No perdía desde nuestro partido en el Metropolitano en enero», reconocía Xavi tras el encuentro.

Tampoco la contundencia delante era la misma que en otros partidos. Lewandowski ha marcado sólo dos goles, los dos al Elche, casi descendido, en los últimos siete partidos. «Igualmente que ha estado acertado en una gran parte de la temporada, ahora no lo está tanto, pero llegará», asume el entrenador del Barcelona.