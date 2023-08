El terrible acoso a una jugadora de voleibol turca: "No tienes salvación, arrojaré ácido en tu cara..."

La Selección Nacional Femenina de Voleibol de Turquía derrotó a China 3-1 en la final de la Liga de Naciones FIVB 2023 y se convirtió en campeona. Hande Baladin, quien está en la selección nacional, comenzó a recibir amenazas de las redes sociales 3 días después de convertirse en campeona y presentó una denuncia penal ante la fiscalía.

Graves amenazas

Según publica el diario Sabah, una persona llamada Mustafa N. empezó a compartir mensajes escalofriantes en Instagram: "Tu nombre no tiene salvación. Si no lastimo a uno de ustedes, seré peor que tú", hacia la popular jugadora turca, el equipo Eczacıbaşı en el que juega y el empresa patrocinadora. Mustafa N continuó aumentando el nivel de sus amenazas. "Le digo a esta chica que te arrojaré ácido en la cara, ni siquiera le tiene miedo. No hay muerte para mí sin vengarme de esta chica" escribió en relación a Baladín.

Preocupada por su seguridad la popular jugadora de voleibol, que cuenta con más de 855.000 seguidores en Instagram, se dirigió a la Oficina del Fiscal General de Estambul. "No tengo seguridad en mi vida. Envía mensajes sistemáticamente. Tengo miedo" suplicó ante las autoridades. La Fiscalía se tomó en serio la denuncia de Baladin, especialmente después de que el acosador intentase entrar en la sede del club (Eczacbas Dynavit) de la jugadora, e inició una investigación.

Ahora su pesadilla podría haber acabado por fin. El Eczacıbaşı Sports Club anunció que la persona que amenazó a Hande Baladin en las redes sociales fue detenida. Asimismo, en un comunicado, el Eczacıbaşı Sports Club condenó enérgicamente el incidente.

"Condenamos enérgicamente los mensajes amenazantes enviados a nuestra jugadora del Equipo Nacional de Voleibol Femenino y Equipo A Hande Baladin en las redes sociales. Nos gustaría compartir con el público que se inició el proceso legal contra la persona que amenazó a nuestra jugadora, se presentó una denuncia penal. con la oficina del fiscal, la persona fue detenida por las fuerzas policiales y estamos siguiendo el proceso.. Como Eczacıbaşı Sports Club, no aceptamos ninguna forma de violencia contra las mujeres, y enfatizamos una vez más que siempre estaremos junto a las mujeres. en su lucha por una vida justa y no violenta".