La terrible confesión de Isco de su etapa en el Sevilla: "Monchi me agredió, me cogió del cuello"

Isco Alarcón volvió a hablar cinco años después. El ex jugador del Real Madrid se mostró tajante en Marca. "Han pasado muchas cosas. Yo terminé mi contrato con el Real Madrid y esa pretemporada Lopetegui estaba en el Sevilla. Me llamaba y me decía que me quería... Al final Lopetegui es uno de los entrenadores con los que mejor he estado y mejor rendimiento he tenido. Yo tenía otras ofertas de Italia, pero consideré que era un paso bueno en mi carrera, porque es un gran equipo, jugaba Champions, estaba Lopetegui... Era una oportunidad muy bonita", afirmó.

Sin embargo, todo fue a peor... "Despiden a Julen, viene Sampaoli y bien también. Pero cuando se va Lopetegui y se acerca la ventana del mercado de invierno yo veo muchas cosas raras dentro del club. Para empezar, llamaron a mi representante para buscarme una salida, sin hablar nada previamente conmigo, así que, en cuanto me enteré fui a hablar directamente con Monchi. Le dije: "Oye, me ha llegado esto, no sé qué pasa, no sé si me queréis, si no me queréis... Sé sincero conmigo y lo arreglamos sin problemas. Estoy a vuestra disposición", confesó.

"No sé qué crisis económica podía tener el Sevilla, pero tras esa conversación se tuerce todo. Yo solo quería saber los pensamientos del club y me dijo que si encontraba algo que me fuera. Tras esa conversación, Monchi fue diciendo que yo me quería ir, algo que no era cierto, y comenzó a llamarme cada día tanto a mí como a mi abogado atosigándonos para firmar la rescisión. Entonces fui a hablar con él de nuevo y le dije: "Mira Monchi, tú no estás siendo sincero ni conmigo, ni con la gente a la que le cuentas las cosas. Yo me quiero quedar y tú vas diciendo que yo me quiero ir". Y ahí entonces hubo un poco de conflicto...", dijo.

De momento, el futbolista sigue sin equipo aunque tiene las ideas claras. "Espero un proyecto en el que pueda tener una continuidad, un equipo que quiera jugar al fútbol con un estilo asociativo, divertido... Estoy en un momento de mi carrera en el que, tras ganarlo todo, lo que quiero ahora es disfrutar. Por supuesto, a un nivel competitivo y si vienen más títulos, pues mejor... Soy joven y me quedan muchos años de fútbol a buen nivel. Ahora me toca demostrarlo", desveló.