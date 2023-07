Isco Alarcón, a cara o cruz: solo tiene dos salidas

El reloj parece correr cada vez más rápido y a Isco Alarcón se le acaban las opciones mientras cuelga vídeos machacándose en el gimnasio para evitar caer en el olvido.

Y es que la realidad es que Isco sigue sin encontrar una salida tras su complicada ruptura con el Sevilla. Tras su frustrado fichaje por el Unión Berlín, el futbolista atraviesa un auténtico "vía crucis" al ver como pasan los días sin que su representante Jorge Mendes le encuentre destino. Isco apenas aparece en los medios y solo ha roto su silencio para atajar las críticas y mostrar como se ejercitaba duramente en casa a la espera de una nueva oportunidad. "Mientras fuera continúa el ruido, dentro seguimos con la ilusión y el trabajo intactos”, es el mensaje con el que acompañó en febrero un vídeo de su entrenamiento. Una frase con la que quiso dejar claro que a pesar de todo no tira la toalla. Desde entonces, silencio absoluto hasta ahora, que con un nuevo vídeo ha querido mostrar su gran estado de forma y como se machaca en el gimnasio. El ex del Real Madrid quiere demostrar que puede seguir compitiendo al más alto nivel y ha publicado las imágenes a modo de recordatorio para no caer en el ostracismo futbolístico.

Isco ha estado cerca de varios clubes de LaLiga Santander -incluido el Betis y el Rayo Vallecano-, se rumoreó que existía una interesante oferta del Flamengo brasileño y otras de la MSL y de Boca Junior. Incluso se apuntó la posibilidad de dos nuevas oportunidades en Europa: En Turquía y en Grecia. Sin embargo, las aspiraciones salariales del malagueño ha ido haciendo caer una tras otras cada oferta como si fueran fichas de dominó. Hace días se rumoreó que el Rayo Vallecano y, en concreto su presidente, Martín Presa quería dar un golpe de efecto a su plantilla con el fichaje de Isco. Finalmente esa operación tampoco será factible.

A cara o cruz

Así, que según las últimas informaciones, el centrocampista se la juega a cara o cruz con dos únicas opciones sobre la mesa: una de España y otra de México. Isco Alarcón, está en la órbita del Espanyol. De hecho, según adelantó OK Fichajes, la dirección deportiva perica ya se ha puesto en contacto con el jugador para tantear las posibilidades de que aterrice en la Ciudad Condal. La oferta que habría trasladado el RCDE al centrocampista es un contrato de un año que podría extenderse por un curso adicional.

Esta opción, no obstante, no será fácil. El malagueño debería rebajar mucho sus pretensiones económicas -Según Cruz Azul y Pumas pedía en torno a cinco millones- y estar dispuesto a renunciar a un equipo de Primera División.

La segunda opción sigue siendo marcharse a México, para jugar en el CF Monterrey. Según informan medios locales, una expedición de Rayados de Monterrey encabezada por su presidente y su director deportivo ha viajado a la capital de España para tratar de convencer al malagueño de que emigre a fútbol mexicano

Ante la negativa de Lucas Moura de fichar con los Rayados, la directiva de Monterrey tiene como prioridad poder convencer a Isco Alarcón de llegar al futbol mexicano para este Apertura 2023. José “Tato” Noriega y Héctor Lara, quienes son el presidente y el director deportivo del Monterrey pasaron dos semanas en Madrid tratando de cerrar al refuerzo que la afición albiazul tanto espera. Algunos medios hablan incluso de que el jugador ya estaría apalabrado y se habría alcanzado un acuerdo económico.

Con 31 años, Alarcón sería sin duda una contratación bomba para el futbol mexicano y esa es la principal misión de del Monterrey, traer a un jugador de alto renombre a nivel mundial. Otro de los nombres que ha barajado Rayados como refuerzo estrella es el del sevillista Óliver Torres, que este curso afronta su último año de contrato con los de Nervión y parece estar en la rampa de salida.

Isco no baja los brazos y se machaca en el gimnasio pero su futuro sigue siendo un misterio.