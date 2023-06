Las redes se comen a Sara Sálamo, mujer de Isco, por su último tuit: "Los machistas españoles matan más que ETA"

Isco Alarcón sigue sin equipo y ejercitándose en solitario a la espera una oferta convincente para él y para su familia. Y mientras el malagueño sigue deshojando la margarita de su futuro tras su abrupta salida del Sevilla, su mujer -Sara Sálamo- sigue siendo protagonista en redes sociales, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados.

Hace meses, provocaba un sonoro incendio en redes sociales a raíz de la separación de Shakira y Piqué y también con sus mensajes sobre el "caso Alves". "Lo que ha conseguido Shakira es MUY importante. Ahora los señoros están muy preocupados por la sororidad. Y son todos sororísimos. Tan sororos, como la tercera en discordia”, escribía Sara antes de llevarse un aluvión de críticas.

"Cuando pensabas que lo de los extraterrestres en marzo sería lo mas loco que leerías esta semana… El abogado de Alves: - Sujétame el cubata", escribía la actriz para criticar con sorna la versión del futbolista.

Sin embargo ahora, la actriz parece haber cruzado definitivamente todas las líneas rojas y los usuarios no se lo han perdonado. Sara Sálamo ha provocado un incendio brutal con un tweet en el que compara los asesinatos machistas que sufren las mujeres, con la violencia de la banda terrorista ETA. Exactamente la actriz compartía una en la que se ve una fotografía de una pintada en una pared en la que se puede leer: "Los machistas españoles matan más que ETA". El tuit acumuló más de 5.300 'me gusta' y 1.300 retuits en apenas tres horas, antes de ser borrado.

El polémico mensaje de Sara Sálamo Twitter

Las reacciones no se hicieron esperar y, aunque recibió cientos de mensajes de apoyo, muchos usuarios tacharon su "tuit" de "miserable". "Pobres niños que tienen que aguantar a una madre tan miserable. Me dan pena", "No tienes vergüenza" o "Cuando comparas, inevitablemente estas enfrentando dos cuestiones, que NADA tienen que ver, para resaltar una sobre otra. ¿Que pretendes mostrar? ¿No es mas sencillo condenar el machismo? Efectivamente no pretendias eso, sino enfrentar y confrontar, pues ahí lo tienes".

Finalmente la actriz decidió borrar el mensaje y pedir perdón a su manera. «Lo borro porque prefiero disfrutar de una tarde tranquila con mis hijos sin estar recibiendo amenazas e insultos machistas. Algunos tienen una creatividad abismal para sacar dobles lecturas y generar odio y polarización, que bien podrían usarlo para algo necesario», dice.

«Siento haber comparado víctimas de asesinatos con víctimas de asesinatos… Se me ha ido la olla», añade en tono irónico la actriz, que ha sido muy criticada por luchar por los derechos de las mujeres refiriéndose a la banda terrorista ETA, que cometió 854 asesinatos en España.

Horas antes, Sara Sálamo también había compartido otra imagen en la que aparecía un dibujo de una pirámide en la que se presentan distintos grados de machismo. Estas publicaciones han despertado las críticas de muchos usuarios y la han convertido en tendencia en España.

Se trata del último incendio de la actriz que ya protagonizó sonoras polémicas por la ausencia de maquillaje en los Premios Goya que muchos no se creen o por su denuncias contra los ataques "machistas" de quienes la culpan del “calvario futbolístico” de Isco Alarcón.